Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было
Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира в эти дни было приковано к стадиону «Динамо». В Минске определялась команда-победитель исторического противостояния двух континентов. Как проходили и чем закончились состязания узнаем у корреспондента СТВ.
Сегодня порадовала прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Она стала победительницей, прыгнув 6 метров 74 сантиметра, что на 1 сантиметр больше, чем у соперницы.
Анна Малыщик, метательница молота, стала второй. Эльвира Герман в беге на 100 метров с барьерами оказалась третьей. Белорусские спортсмены поделились своими эмоциями после выступления.
Эльвира Герман, призер матча Европа – США (бег с барьерами):
Хотелось показать результат. Но я не знаю, в какой нахожусь сейчас глубокой яме, я не могу вылезти и показать тот результат, который я хочу. Я не ожидала, что так получится, что попаду на такой результат, потому что меня не устраивает этот результат. Я не знаю, как будет на чемпионате мира.
Анна Малыщик, призер матча Европа – США (метание молота):
Конечно, мне понравилось участвовать в таких соревнованиях. Контрольный старт перед чемпионатом мира, потому что здесь организация, здесь сектор, поддержка зрителей. Это как на главной арене, как на чемпионате мира.
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Эльвира Герман разочарована своим результатом на легкоатлетическом матче: «В 3 тысячи раз обидней»
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Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было
В Минске завершился матч между лучшими спортсменами Европы и США.
Порадовала Анастасия Мирончик–Иванова. Она стала лучшей в прыжках в длину. Её результат 6 метров и 74 сантиметра. Белоруска принесла в копилку европейской команды 9 балов.
Совсем чуть-чуть для победы не хватило нашей Анне Малыщик. В метании молота у нее второй результат. Третьей в забеге на 100 метров с барьерами финишировала Эльвира Герман. И это притом, что наша спортсменка допустила фальстарт. Но белоруска собралась и смогла навязать борьбу своим конкуренткам.
Эльвира Герман, бронзовый призер легкоатлетического матча Европа – США:
Обидно. Еще в 3 тысяч раз обидней. Если бы я проиграла где-то там, может быть, я бы не так расстроилась. А тут, перед своей публикой, результат несильный показала. И можно было бы выигрывать...Я не знаю, что случилось.
Дарья Боричевич, участница легкоатлетического матча Европа – США:
Бежали сегодня тяжело, конечно. Это, наверное, первый старт на этой арене, где мне бежалось очень тяжело. Я думаю, это связано с тем, что сейчас идет подготовка к чемпионату мира, и просто отпустить всю работу – нельзя так делать. Поэтому именно такое состояние.
Увы, но остальные наши спортсмены оказались менее удачливыми в этот вечер. Карина Демитик – только шестая. Такое же место у Кристины Тимановской в забеге на 200 метров. Виталлий Парохонько финишировал также шестым. В толкании ядра у женщин пятую строчку занялА Алёна Дубицкая. Победу праздновала сборная Европы.