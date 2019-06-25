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Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

25.06.2019 - 14:47

Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:
Ожидаются выступления творческих детских коллективов. А вечером на сцену выйдут популярные артисты: группа «Топлесс», Никита Фоминых, «Дядя Ваня и племянники».

Знакомые всем мелодии вечером сменятся венгерскими мотивами. На фуд-кортах можно будет попробовать венгерские блюда – с перчинкой.

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

С каким настроением сюда пришли болельщики, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Ксения Худолей
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Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек.

У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:
На главной фан-зоне артисты выходят на сцену один за одним. С самого утра собралось очень много болельщиков. Артисты играют национальную белорусскую музыку. Эти мотивы знакомы каждому. Зажечь готовится дуэт баянистов.

Расскажите, чем сегодня будете удивлять.

Андрей Довженко, музыкант:
У нас очень убойная, новая программа специально для II Европейских игр. Например, никто не ожидает услышать каверы Лободы и Киркорова на баяне.

Ксения Худолей:
Андрей, долго готовились?

Андрей Довженко:
Как только узнали, в течение месяцев двух-трех мы делали программу. Будет весело, будет задорно. Будем играть, петь, танцевать.

Ксения Худолей:
Что интересно, очень много национальной белорусской музыки. Интересна ли она иностранцам, которые приехали сюда?

Дмитрий Писаник, музыкант:
Наша музыка интересна всем: и белорусам, и иностранцам. Особенно в эти дни – торжественные, праздничные. Иностранцы – это наша основная публика.

Ксения Худолей:
Ваши выступления – это всегда импровизация. Сымпровизируйте что-нибудь.

Как зазвучала песня Барских в исполнении ребят, смотрите в видеоматериале.



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