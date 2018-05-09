﻿ Концерты с песнями о войне, конкурсы, возможность выразить мысли в рисунке: в честь 9 мая в Минске прошло более 150 мероприятий | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Концерты с песнями о войне, конкурсы, возможность выразить мысли в рисунке: в честь 9 мая в Минске прошло более 150 мероприятий

09.05.2018 - 19:59

Новости Беларуси. 9 мая столица Беларуси как всегда становится территорий одного большого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно найти развлечение на любой вкус. Наиболее отважные участвуют в конкурсах. Для них и спортивные аттракционы, и задания на сообразительность. Те, кто просто хочет зарядиться хорошим настроением – идут на концерты и к палаткам с белорусскими прысмаками.

Ярослав Жибуль хочет стать летчиком. В его семье и дедушка, и прадедушка во время Великой Отечественной защищали Родину. Один пехотинец, второй до 1944 был в партизанском отряде, затем вместе с сослуживцами брал Берлин. В 9 лет еще мальчишка говорит о войне слова такие…

Ярослав Жибуль:
Мы отмечаем День Победы, чтобы помнить тех, кто погиб на той страшной войне.

В столице праздничный день отмечают минчане и гости более чем на 180 площадках. Концерты с песнями о войне и конкурсы тоже о ней. Воспитанники Детской железной дороги рисовали то, что они в мирное время думают о тех страшных днях, когда цена секунды разделяли жизнь и смерть – настоящее и возможное будущее.

Данила Беленков:
Главное – это хранить память о погибших и о том, как они воевали.

Роман Заслонов, художник:
Некоторые работы, которые мы отметили, не были помпезными, не были похожими на открытки, на плакаты, но в них было художественное зерно, внутреннее видение. В простом сюжете – движение поезда, когда партизаны закладывают мину под рельсы.

Концерты с песнями о войне, конкурсы, возможность выразить мысли в рисунке: в честь 9 мая в Минске прошло более 150 мероприятий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: AP Photo, Steve Helber
Aftonbladet. Как США разгромили Гитлера и другие мифы о войне
Вести.ua. День Победы. Что празднует Украина?
Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску
Представление, которое перенесло в историю: в Могилёве показали театрализованную постановку «Великий день – Великая Победа»
Представление, которое перенесло в историю: в Могилёве показали театрализованную постановку «Великий день – Великая Победа»
Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно
Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно
В Бресте на реке Мухавец стартовал первый водный поход на яхтах в честь Великой Победы
В Бресте на реке Мухавец стартовал первый водный поход на яхтах в честь Великой Победы
Игорь Шуневич: «Сохранение исторической справедливости, исторической правды – это сегодня идеология моей семьи»
Игорь Шуневич: «Сохранение исторической справедливости, исторической правды – это сегодня идеология моей семьи»
Почти полторы тысячи участников вышли на старт «Забега отважных». Как это было в репортаже СТВ
Почти полторы тысячи участников вышли на старт «Забега отважных». Как это было в репортаже СТВ
Все новости по теме День Победы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru