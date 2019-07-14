Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?
Новости Беларуси. Расскажем о подготовке к Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет уже в шестой раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Планируется более 600 участников. Акцент – на едином культурном и гуманитарном пространстве двух народов.
Подробности – у корреспондента Евгения Пустового.
Регионы Синеокой на предстоящей неделе со своими предложениями пришвартуются на берегах Невы. Кооперационные идеи, наработки по совместным предприятиям и чаяния по увеличению товарооборота.
Несмотря на пучину экономических вызовов, дружеские связи монетизируются в проекты благодаря нашему Совету Республики и российскому Совету Федерации. В Беларуси за наполнение экономического фарватера интеграционного пути отвечает торгово-промышленная палата.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Форум регионов – это такая сегодня неотъемлемая площадка, неотъемлемая часть развития нашей нормальной поступательной интеграции. Более того, большая интеграция опирается на земные вещи. 57 регионов, которые у нас конкретно закреплены за руководителями ведомств, предприятий.
Из окон Кремля весь потенциал большой России разглядеть сложно. А вот Беларусь разглядела практическую пользу в интеграции регионов.
Наш Президент не стесняется, несмотря на свою статусность, встречаться с главами российских регионов. Кооперация между условным Брестом и Владивостоком позволяет от Буга до Тихого океана наполнять поток товарооборота. Пример: если дивидендами I Форума регионов стали соглашения на несколько миллионов долларов, то V собрал полмиллиарда долларов.
А предстоящий VI должен стать вообще историческим по масштабности – 250 представителей Беларуси: от мэров крупных городов до предпринимателей средней руки. В северной столице соседней России организаторы форума хотят подогреть интерес бизнеса к межгосударственным экономическим связям.Владимир Улахович:
Если мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, а у нас есть 7-й декрет, и в России эта тема актуальна, а малый и средний бизнес, стартап, – это же молодежь. А есть, например, инновационные фонды, совместные инновационные фонды, венчурный фонд.
Ещё одна особенность форума – сплочение молодежи и усиление гуманитарной интеграции. В симбиозе этих двух направлений первые шаги сделали исторические факультеты ведущих вузов. У БГУ и МГУ – совместная магистратура. А у магистрантов – сразу два диплома и багаж знаний главных альма-матер двух стран.
Александр Кохановский, декан исторического факультета Белгосуниверситета:
Исторические факультеты стали первыми, кто смог договориться о создании такой образовательной программы. Это не значит, что только исторические факультеты сотрудничают, но тем не менее это новый шаг, новый этап в нашем сотрудничестве. Нам приятно, что там многолетняя работа, которая предварительно проводилась, она все-таки привела к результату. Очень, на мой взгляд, позитивному, который будет содействовать нашему сотрудничеству.
На этой встрече ректоров предполагается подписание аж 18 соглашений. А вот договоренность между БГУ МГУ уже реализуется с этого года. Программы готовы, сама учебная технология отшлифована. Это пока экспериментальный проект, но с большими амбициями. Хотя у исторических школ Минска и Москвы порой свои взгляды на одни и те же исторические события.
Андрей Прохоров, доцент исторического факультета Белгосуниверситета:
За время независимого белорусского государства возникла такая последовательная, в моем понимании очень логичная, школа изучения истории и белорусского народа, и белорусской государственности в широком контексте. Это очень важно для нас, но не менее важно ознакомление соседей с нашими достижениями, с нашей историей. Они это тоже должны знать.
Вот пускай в университетских аудиториях и проходят исторические споры через призму мировосприятия профессуры без розовых очков на события, факты и людей. Как это делал Печета, изучая историю южных славян сначала в Минске, а затем в Москве.
Проект под пристальным взглядом основателя БГУ должен стать академической альтернативой политическим склокам. Первые магистранты займутся изучением белорусской диаспоры в России.
Соглашений между администрациями регионов Беларуси и муниципалитетами России с каждым годом становится все больше, а экономические связи – крепче.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Минская область сотрудничает со многими регионами Российской Федерации. У нас в планах подписание договоров о продолжении сотрудничества с несколькими регионами Российской Федерации. Что касается товарооборота, он у нас увеличивается. Мы работаем по всем направлениям, но, я думаю, на Форуме регионов, который пройдет, мы еще закрепим наши обязательства друг перед другом и будем дальше двигаться.
Владимир Улахович:
Мы уже знаем и те контракты, которые у нас будут подписаны на площадке Делового совета. А это сумма – больше 100 миллионов долларов только на площадке Делового совета. Будут и другие контракты, это весомый вклад в развитие наших торгово-экономических связей.
В планах центральной области Беларуси – сблизиться в экономическом плане с российскими регионами от Урала до Приволжья. А Брест для Калининграда во всех смыслах ближе материковой России. Теперь это закрепят ещё одним соглашением. Кстати, мэр бывшего Кенигсберга любит отдыхать в Беловежской пуще.
Открыть новые туристические маршруты между жителями двух государств – ещё одна задача VI Форум регионов. Одно из направлений – промышленный туризм. Но россиян впечатляют не только сохраненные Беларусью советские ГОСТы и заводские бренды, а наша современная IT-сфера. Предложение Беларуси – цифровизация совместного товарооборота.
Владимир Улахович:
Это то, что стучится к нам в дверь. То, что надо переводить наши отношения, в том числе у нас будет интересное выступление по вопросам сотрудничества в транспортной сфере, в логистике, применение цифровых инструментов для того, чтобы выйти из некоторых рутинных процессов. Оптимизировать эту сферу.
Инновации, помноженные на промышленные гиганты и возведенные в кооперационную степень. На этом поприще есть, где развернуться даже самым огромным грузовикам.
Беларусь производит необходимую в России технику, используя в том числе ее же компоненты. А теперь среди трендов рынка – инновационные продукты. И здесь без белорусских технологий движение вперёд затруднено.
Сергей Лесин, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
Рынок требует других решений. Это автономные машины, которые способны выполнить поставленную перед ними производственную задачу с минимальным вмешательством персонала. Для того, чтобы избежать ошибок и для того, чтобы минимизировать количество этого персонала. В этом плане мы идем в ногу со временем.
На IV Форуме регионов в Москве белорусские товары лично рекламировала Валентина Матвиенко. Вумен российской политики рассказала журналистам о качестве нашей обуви. Председатель Совета Федерации даже прикупила себя парочку-другую.
Действительно, Форум регионов – это проторенная тропа для экономической интеграции. А потенциал шестой встречи в северной столице России – дальнейшее потепление отношений между регионами, а может, и столицами.
Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота
Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти темы стали основными на встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства.
Президент напомнил о том, что в свое время белорусский и российский лидеры договорились не ломать договор о создании этого объединения. Тем более документ да сих пор не потерял актуальность. В итоге решили выработать программу действий по дальнейшей интеграции.
Стоит отметить, что сегодня этот процесс несколько тормозят некоторые проблемные вопросы. Среди них – поставки продуктов питания на российский рынок, определение цен на энергоносители. Их актуальность возрастает в преддверии встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты планирует провести переговоры на Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге.
Корреспондент Анастасия Иванникова с подробностями.
К конкретным проблемным вопросам на этой встрече перейдут буквально с первых минут. Да и как иначе. В свое время два президента условились: договор о создании Союзного государства не ломать. Плюс ко всему еще и выработать так называемую Программу действий по дальнейшей интеграции. Вот только пока на пути к той самой взаимовыгодной интеграции уж слишком много препятствий, которые мы сами себе создаем.
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Александр Лукашенко акцентирует внимание именно на вопросах текущих. Не стратегических и не случайно. Они-то как раз и становятся камнем преткновения. Здесь речь и о трудностях с промышленной кооперацией, и с определением цен на энергоносители, и наболевший «продуктовый» вопрос. Россельхознадзор то бьет тревогу, то наоборот снимает ограничения. А ведь это ставит под вопрос всю интеграцию. К тому же не следует забывать и то, что товарооборот продуктов питания занимает внушительную часть во взаимной торговле. За 2018 год он, к примеру, вырос на 8 % и составил более 5 миллиардов долларов.
Конечно, над решением проблемных вопросов работает совместная рабочая группа. Образована была в декабре 2018-го, специально для актуализации Договора о создании Союзного государства. От белорусской стороны – 30 человек. Возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой. Коллега – министр экономического развития Максим Орешкин – возглавляет рабочую группу с российской стороны. Переговоры-то идут, вот только похвастаться пока, увы, нечем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос – правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали – забыли, второй раз пообещали – забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов.
Актуальность решения всех текущих вопросов наш Президент подчеркивает не зря. Уже на следующей неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Санкт-Петербурге. С 16 по 18 июля город на Неве принимать будет VI Форум регионов Беларуси и России. Событие для двух стран значимое. Форум давно зарекомендовал себя как хорошая площадка для диалога.
К примеру, только в 2018 году в Могилев приехало около 2 тысяч человек. Участие в Форуме приняли 20 губернаторов регионов России. Было подписано более 70 документов о сотрудничестве, а сумма контрактов составила примерно 500 млн долларов. Цифры, конечно, впечатляют. Но чтобы в 2019 году побить все рекорды, справиться нужно с существующими вопросами.
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Кстати, то, что именно тема углубления белорусско-российской интеграции станет центральной на предстоящем Форуме регионов, проанонсировали сегодня и в Совете Республики. Ждут в оргкомитете также предложений по решению существующих проблемных вопросов. Без этого мы просто не сможем сделать шаг вперед. А планы-то грандиозные. На ближайший Форум к подписанию уже подготовлен ряд контрактов.
Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Уже сегодня очень большой интерес вызывает экспертная сессия, на которой будет рассматриваться вопрос стратегического развития дальнейшего нашего Союзного государства.
Очень важно заседание межпарламентской комиссии, на которой будут рассмотрены два основных вопроса: первый – итоги выполнения V Форума, который проходил в городе Могилеве, и тематический вопрос – развитие транспортного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства.
Как видим, шаги наметили, главное – все реализовать. Россия всегда была и остается нашим стратегическим партнером. По итогам 2018 года наторговали на 35,5 миллиардов долларов.
Есть уже и первые цифры за 2019 год. На долю России приходится почти 40 % экспорта, 57 % – импорта. Вот только препятствия все же нужно ликвидировать. И тут помочь в интеграции – подключиться к переговорному процессу и деятельности рабочей группы – готовы в аппарате Союзного государства. Это уже по итогам встречи во Дворце Независимости расскажет журналистам Госсекретарь. Правда, есть одно «но». Пока представители Постоянного комитета Союзного государства отсутствовали в составе созданной рабочей группы. А значит, были не в курсе всех нюансов и деталей.
Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции
Итоги встречи не заставили себя долго ждать. Александр Лукашенко, как председатель Высшего государственного совета, поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы.