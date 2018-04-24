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Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ

24.04.2018 - 20:48

Новости Беларуси. Не остаются в стороне от обсуждения и простые белорусы. Как и всегда, выступая в Овальном зале, глава государства затронул немало вопросов, волнующих каждого,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты вышли на улицы и поинтересовались у жителей разных регионов впечатлениями от обращения Президента.

Очень было интересно разобраться в вопросе IT-технологий в нашей стране. IT-сфера будет развиваться, и наша задача – приобщить учеников и подрастающее поколение к этой сфере. Чтобы в будущем наши ученики могли достойно себя показывать не только в пределах нашего государства, но и за рубежом.

Красной нитью в Послании в 2018 году было отмечено международное влияние на Республику Беларусь. Была поставлена задача усилить экспорт, уменьшить импорт для государства.

Логично абсолютно использовать географическое положение. Например, Швейцария как пример крайне неудачного расположения страны. Она находится в горном регионе, но они умеют зарабатывать на этом.

В Беларусь должны прийти лоукосты, потому что это выгодно и привлечет большое количество туристов. Эта тема была поднята вовремя, она актуальна.

Подробнее – в видеоматериале

Коррупция, цветные революции и лоукосты: что думают простые белорусы об обращении Президента?Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ

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