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Крупнейшая сделка в истории «Белавиа»: в лизинг закупят 5 самолетов Embraer

09.04.2018 - 21:03

Новости Беларуси. «Белавиа» пополнит авиапарк пятью новыми лайнерами. 9 апреля крупнейший авиаперевозчик страны подписал договор с ирландской компанией о приобретении самолетов в лизинг на 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит увеличить количество рейсов и расширить маршрутную сеть, например, в Мюнхен, Мадрид и Воронеж. Эта сделка вошла в историю как самая крупная за все время существования авиакомпании.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Этот контракт дает нам возможность приобрести в течение двух следующих лет пять самолетов в лизинг. Из них три самолета мы успеем получить к II Европейским играм.

У них хорошая экономика – значительно меньше расход топлива. При сегодняшних ценах на нефть, которые продолжают расти, это очень весомый фактор в целом в экономике в авиакомпании. Очень легки в управлении, довольны летчики. А это безопасность полетов, регулярность полетов.

Полностью обновить авиапарк «Белавиа» планирует до 2020 года. Далее в планах белорусского авиаперевозчика закупка самолетов совершенно нового поколения.

Крупнейшая сделка в истории «Белавиа»: в лизинг закупят 5 самолетов Embraer

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