Кто дарит белорусским детям веру в чудо и стоит ли заводить дома крысу – символ 2020-го? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Окружить вниманием и заботой каждого ребенка. Большой материал о тех, кто дарит веру в новогоднее чудо, и о тех, кто так ждет гостей в эти дни, готовят наши корреспонденты. Репортаж смотрите в итоговой программе «Неделя». И вот некоторые другие ее темы.
Чем вооружены белорусские партизаны XXI века и каковы главные задачи территориальных войск Беларуси? Письма счастья завтрашнего дня: как будет меняться КоАП и почему не стоит всех стричь под одну гребенку? И какие экзотические питомцы вытесняют котиков и собачек из квартир белорусов?
Итак, информационные итоги подводим в программе «Неделя» 29 декабря в 19.30.
В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медпомощи
Новости Беларуси. В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 2020 года единовременная господдержка может быть использована полностью либо частями, в том числе досрочно на платные медицинские услуги. Разрешение на это дают местные власти и врачебная коллегия.
Затем многодетные родители могут обратиться с пакетом документов в подразделения «Беларусбанка», осуществляющие операции по вкладам «Семейный капитал». Банк в свою очередь перечислит деньги на счет медицинского учреждения.
Напомним, программа семейного капитала – мера поддержки многодетных. 10 тысяч долларов направляется на счет при рождении, усыновлении, удочерении третьего и последующих детей. На данный момент в Беларуси открыто около 77 тысяч депозитов.