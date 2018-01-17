﻿ Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее

17.01.2018 - 18:29

Новости Беларуси. Новый культурно-образовательный проект в Вилейском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь начали проводить мастер-классы, посвященные народно-прикладному искусству Беларуси. Так, на первом занятии рассказали про обереги. И более того, предложили своими руками сделать для себя талисман – куклу-мотанку. Без использования иглы, только ткань и нитки. Считалось, что такая кукла способна защитить ребенка от нечистой силы.

Надежда Авдей, директор Вилейского историко-краеведческого музея:
На наших мастер-классах мы проводим лекцию, мы рассказываем детям во что играли. Мы показываем этот раритет, который хранится в фондах нашего историко-краеведческого музея. Мы хотим показать, что первая кукла, это первые шаги женщины к младенцу – это  сама идея всех этих мастер-классов и всего того, что мы делаем. Рассказываем детям о традициях наших белорусов.

Следующие мастер-классы – рисунки по стеклу и набойка. Организаторы проекта рассчитывают, что он будет интересен прежде всего семейным парам и их детям.

Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Если голуби идут навстречу друг другу – любовь в расцвете. О чем говорят символы на вышивке и кто постигает секреты белорусских ремесел?
Если голуби идут навстречу друг другу – любовь в расцвете. О чем говорят символы на вышивке и кто постигает секреты белорусских ремесел?
Вырезанные композиции из бумаги: возрождаем белорусские традиции с Надей Бука
«Музыкальный разгуляй»
«Музыкальный разгуляй»: лучших исполнителей частушек определили в Полоцке
Николай Протасеня
Народный мастер Беларуси Николай Протасеня
Дмитрий Бирало
В мастерской у бондаря Дмитрия Бирало
Солнцеворот в Столбцах: уникальная выставка мастеров-ремесленников
Солнцеворот в Столбцах: уникальная выставка мастеров-ремесленников
Анастасия Глушко
Славянские куклы-обереги своими руками: мастер-класс от Анастасии Глушко
Семья Тумус
Более полувека вместе: семья Тумусов раскрыла секреты долголетия и счастливого брака
Все новости по теме Народное творчество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru