Культура Армении в сердце белорусской столицы: как в Верхнем городе прошёл национальный праздник
Новости Беларуси. Народная дипломатия 31 августа шла в ход в Верхнем городе Минска. Здесь продолжились субботние дни национальных культур. И сегодня свои традиции представила Армения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы решили посвятить фестиваль семейным ценностям.
В праздник погрузилась и наша съемочная группа.
Семья Янушкевичей этим летом не пропускает ни одной культурной субботы в Верхнем городе. Еще бы, это прекрасная возможность, не покидая Минска, путешествовать по странам. Сегодня Армения представила свою культуру.
Валерий Янушкевич, житель Минска:
Знать культуру других народов тоже надо. Дети уже знают цвета флага, чей это флаг, знают столицу этого государства.
В Верхнем городе можно было сделать селфи на фоне достопримечательностей Армении, изучить язык этой страны. Кстати, «барев дзес» – это «здравствуйте». Здесь же написать свое имя на старейшем языке мира. Армянский уже отметил 1500-летие.
Фольклорный танец кочари имеет 60 разновидностей. На сцене народные мотивы переплелись с современными белорусскими. В четвертый раз Армения так представляет свою культуру. И с каждым годом гостей у праздника все больше.
Искуи Абалян, заслуженная артистка Беларуси:
Это так прекрасно, когда происходит объединение людей, независимо от национальности. Когда люди могут делиться искусством кулинарии, какими-то национальными традициями.
Здесь такая маленькая частичка другой страны, на этой прекрасной площади, которая уже пронизана музыкой и объединением людей. Это прекрасно!
Сторонники активного образа жизни принимали участие в конкурсах. Самый популярный – виноградный. Специально для соревнования из Армении привезли больше центнера сладких плодов. Наш оператор тоже решил попробовать себя в деле.
Леонид Бартенев, телеоператор:
Ощущения – будто помолодел!
Гурманы тем временем раскрывали секреты армянской кухни. Точно с перчинкой, получилась догма – это наподобие белорусских голубцов, только вместо капустного листа – виноградный.
Кухня, танцы... Одни готовы показать свои традиции, другие – больше узнать о них. Народы становятся ближе. Вот такая культурная дипломатия.
Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе
Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе
Новости Беларуси. Народная дипломатия сегодня идет в ход в Верхнем городе Минска. Здесь продолжаются субботние дни национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 августа свои традиции представляет Армения. Организаторы решили посвятить фестиваль семейным ценностям. Со сцены звучат народные мотивы, а рядом разучивают кочари. Существует 60 разновидностей этого фольклорного танца.
А вот сторонники активного образа жизни принимают участие в различных конкурсах. Самый популярный – виноградный. Специально для фруктового соревнования из Армении привезли более центнера сладких плодов.
Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске
На вид кажется, что это легко, но это тяжело. Потом ноги уставшие.
Гурманы тем временем раскрывают секреты армянской кухни. Проходит мастер-класс по приготовлению долмы – это блюдо напоминает белорусские голубцы, только вместо капустных листьев используют виноградные.