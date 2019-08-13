«Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?
Новости Беларуси. На «Беларусьфильме» продолжается работа над созданием одного из самых ожидаемых фильмов будущего сезона. «Купала» – это картина о знаменитом классике белорусской литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До выхода фильма на большие экраны еще достаточно много времени, но зрители и кинокритики уже проявляют большой интерес к предстоящей премьере.
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Съемки начались летом 2018 года, проходили в разных странах и заняли целый год. Сейчас герои картины – а их более сорока – получают свои голоса.
За процессом наблюдала наш корреспондент Камилла Шах.
Обеденное время. Впереди шесть часов работы голосом. Подготовку Александр Ильин – исполнитель роли Кушнера – начал с утра. Специальное меню, исключены кофе и сладости. Артикуляционная гимнастика – чтобы звучать чисто. Но все это техническая сторона и для убедительности ее недостаточно. Актеру предстоит заново войти в роль. По сути – та же игра, только без грима и костюмов.
Александр Ильин, актер театра и кино:
Я играю здесь Кушнера. Это, скажем так, из приближенных людей Купалы.
По соображениям совести – нет, он мне не близок. Я бы на такие предательства не шел. По характеру тоже он такой, скажем, маловато стержня. Если сравнивать с тем же Купалой, который был беспринципным в каких-то отношениях, то мой персонаж все-таки немножко помягче и поизворотливей.
Озвучивание «Купалы» началось три недели назад. Николай Шестак – исполнитель главной роли – свою работу уже выполнил. Но фильм, как говорит звукорежиссер, «густонаселенный». В нем более 40 действующих лиц. И чтобы зазвучало каждое, потребуется еще около месяца. На очереди и групповки. В фильме много польской речи, еврейской, русской.
Сергей Чупров, звукорежиссер фильма «Купала»:
Это щиты специальные. Из-за того, что комната не была приспособлена для речевого звучания – основные студии еще на реставрации, на реконструкции, – придуманы щиты, чтобы эту комнату сделать более глухой. Видите, ткань, с той стороны – кусок фанеры с дырочками. И все.
Официальный трейлер «Купалы» был опубликован в начале лета. И за два месяца собрал на You Tube почти 50 тысяч просмотров, более 2 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Зритель с нетерпением ждет выхода фильма на большие экраны. Но, скорее всего, впервые он будет показан не в Беларуси. Таковы кинозаконы.
Ирина Филиппова, директор съемочной группы фильма «Купала»:
Поскольку мы планируем киноверсию не просто для просмотров, а к участию готовимся в фестивалях, нам очень хочется. «Беларусьфильм» давно не участвовал. Тема мировая, я считаю – жизнедеятельность Янки Купалы. Так же считает и наше руководство, и режиссер-постановщик, естественно. Поэтому мы готовимся к фестивалю.
Если сделать официальную премьеру в стране, то тогда картина не имеет права участвовать в кинофестивале.
Когда «Купала» вернется с фестивалей на родину, тогда он и встретится со зрителями. Но дата этой премьеры пока очень размыта, называют лишь год – 2020-й.
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Сериал «Бригада» не видел, наверное, только ленивый. Этот легендарный сериал показал суровость 90-ых. В центре сюжета находятся четыре друга, которые объединились в преступную группировку. 15 серий о самых настоящих русских гангстерах принесли актерам славу, а зрителю незабываемые воспоминания. Вспомнить главных героев и поностальгировать можно в нашем материале.
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Главарем преступной группы был Саша Белый. Эти имя и фамилия известны всем: на него равнялись, за ним подражали, он был очень опасный и крутой. До «Бригады» о Безрукове мало кто знал, поэтому съемки в сериале принесли актеру бешеную популярность. Сейчас 45-летнего актера называют одной из главных российских звезд кино. Сергей снялся в таких известных фильмах как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Каникулы строгого режима» и сериале «Годунов». Сейчас актер активно продолжает свою творческую деятельность, снимается в кино и играет в театре. Актер женат, воспитывает дочь и сына.
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Фото: s_bezrukov
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Фото: instagram.com/_ekaterinaguseva_
Дмитрий Дюжев
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Фото: instagram.com/dyuzhev_d
Павел Майков
Еще один бандит из группировки носил кличку «Пчела». Его сыграл Павел Майков, актер театра и кино. После роли уважаемого человека, Павел не бросил кино, продолжил сниматься и режиссировать. Также Майков пробовал себя в музыкальной карьере. Сейчас Майкову 43 года. Недавно Павел сыграл в сериале «Измены» и «Ольга», а еще в нашумевшем фильме «Лед».
Фото: instagram.com/pavel.maykov
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков стал звездой сериалов «Бумер» и «Левиафан». В 2012 году получил звание заслуженного артист России. Актера заметили в фильме «Тарас Бульба». Сейчас 47-летний Вдовиченков участвует в съемках социальной драмы «Учителя». Владимир сыграет вместе с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Мазуровым.
Фото: instagram.com/vdovichenkovvladimir
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