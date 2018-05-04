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Купить квартиру в один клик: новый проект Национального кадастрового агенства

04.05.2018 - 21:46

Новости Беларуси. Купить квартиру в один клик: Национальное кадастровое агентство прорабатывает возможность использования технологий блокчейна на рынке недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах создать систему, в которую в удаленном режиме смогли бы вносить информацию застройщики и местные органы власти. А граждане имели бы доступ к этим данным. Ожидается, что появление подобного проекта не только сделает рынок недвижимости более прозрачным, но и повысит интерес граждан к инвестированию в недвижимость.

Сергей Левчик, заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства:
К этой информации будет доступ у любого агентства недвижимости. Очень просто, прозрачно посмотреть, какие квартиры не проданы, кто как продается и покупается. Для меня самого, скажем, зайти на такой ресурс и посмотреть, что есть у этого застройщика, насколько там оплачено. Или я покупаю квартиру – а кто ее раньше покупал? Продавал ли кто-то? Все это будет доступно, можно сказать, прямо с вашего мобильного телефона.

Кадастровое агентство реализует проект совместно с Национальным центром электронных услуг и резидентами Парка высоких технологий. В случае утверждения система заработает в течение 2019 года.

Купить квартиру в один клик: новый проект Национального кадастрового агенства

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