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Курс на многовекторную внешнюю политику. Послы 10 государств вручили верительные грамоты Александру Лукашенко

21.01.2019 - 20:07

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Об этом 21 января заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 10-ти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента их вручения главы дипмиссий официально начинают свою работу.

Беларусь всегда проводила многовекторную внешнюю политику. И сегодня Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул готовность к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, но при условии, что оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности. Традиционно глава государства коротко сказал об ожиданиях Беларуси о развитии отношений с каждой из стран.

Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

Этим утром во Дворце Независимости было оживленно. Принимали иностранных гостей. Всего 10 дипломатов. Одни к суровой белорусской погоде подготовились, национальные костюмы других наоборот не были рассчитаны на столь большой зимний минус. Но как бы то ни было каждый из дипломатов был полон идей и планов. Которые совсем скоро все послы будут воплощать в жизнь.

Анастасия Иванникова, СТВ:
Церемония вручения верительных грамот отточена до мелочей. А вот сам термин появился еще в Византии и не случайно. Именно ее долгое время называли эталоном дипломатического искусства.

Были грамоты и на Руси. Так называли деловые письма. Первоначально представителями иностранных государств были консулы при «торговых людях».

За мосты экономические дипломаты отвечают и сегодня. А вот внешний вид и содержание верительных грамот, конечно, изменились.

Верительные грамоты – это символические послания от руководителей иностранных государств с просьбой «верить» своему представителю. А еще и первая официальная встреча Президента и дипломата. Поговорить можно о главных векторах сотрудничества.

21 января в зале Дворца Независимости, без преувеличения, – целый мир. Ближайшие соседи, страны Европы, Африки, Америки. Конечно, у нас разные культура, традиции, да и говорим мы на разных языках. Но все же общий язык нашли. Дипломатический. И политический. Да и как иначе. Беларусь всегда проводила и будет проводить многовекторную внешнюю политику.

Обращаясь к послам иностранных государств, Александр Лукашенко подчеркнет, что наша страна выступает за миролюбивые и объединяющие проекты сотрудничества. В наше время, когда новые вызовы и угрозы возникают все чаще, очень важно объединить усилия.

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 10 государств

В том или ином двустороннем диалоге сильные стороны свои. Взять, к примеру, Армению. Тесно дружим в рамках интеграционных объединений. ЕАЭС, ОДКБ… К тому же, из года в год налаживаем торговлю. Динамика товарооборота положительная. Только с 2001 по 2016 он вырос в 11 раз! А значит, страны заинтересованы в двусторонней дружбе.

Армянским потребителям хорошо известны бренды белорусских производителей сельскохозяйственной и автомобильной техники. Обмениваемся транспортными, туристическими, информационными и образовательными услугами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Армения была и остается для Беларуси надежным партнером, с которым нас связывает многоплановое сотрудничество, в том числе в основных союзах: в Евразийском экономическом и Организации Договора о коллективной безопасности. Мы нацелены на решение торгово-экономической составляющей белорусско-армянских отношений и готовы участвовать в любых проектах, в том числе на территории Армении, которые заинтересуют армянских наших друзей и братьев. 

Всего Беларусь поддерживает торговые связи с двумя сотнями государств. Основной торговый партнер – Россия, а вот второе место из года в год занимает Европейский союз. На его долю приходится около трети нашего экспорта и пятая часть импорта. Неудивительно, что к диалогу со странами ЕС требования особые. Настроены на активизацию торговли и приток инвестиций.

Александр Лукашенко:
Мы высоко оцениваем усилия Вены по снижению напряженности в Европе и мире, наведению мостов между ключевыми геополитическими игроками. И в этом подходы наших государств абсолютно созвучны.

Предельно открытый, абсолютно прагматичный диалог установлен у нас с Чехией. Мы реализуем совместные экономические проекты, работаем на международных площадках.

У нас есть немало точек соприкосновения, которые могут стать опорой для расширения двусторонней повестки с Черногорией.

К слову, белорусские туристы на протяжении многих лет отдыхают у вас. Надеемся, что и ваши люди по достоинству оценят прекрасную природу Беларуси.

Рамиз Башич рассказывает: с Беларусью знаком был. Пусть пока лишь заочно. С 2018-го двусторонние связи налаживает с нашим хорошим другом и партнером – Россией. Говорит, близкие по менталитету народы, да еще и страны-участники Евразийского экономического союза. То самое – общее – Рамиз Башич искать будет теперь у Беларуси и Черногории. Тем более сильная сторона у двустороннего диалога уже есть – за жаркий климат и красивые пейзажи белорусские туристы Черногорию любят. А еще за безвизовый въезд.

Рамиз Башич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Республике Беларусь по совместительству:
Нам стоит в экономике больше сотрудничать. Сейчас товарооборот символический, он очень маленький, потому что Черногория и географически очень далеко. Но я надеюсь, что будет лучше.

Шаги к тесному сотрудничеству делаем в еще одном регионе – Центральной Америке. А точнее, в Эль-Сальвадоре. Здесь расти есть куда: сельское хозяйство, промышленность, химическая отрасль.

Ну а пока эти две страны ищут точки соприкосновения экономические, Беларусь и Северную Америку, а точнее Канаду, объединяет еще и общая любовь. К хоккею. Вот такие спортивные мосты, для которых даже разные континенты не помеха.

Александр Лукашенко:
С Канадой нас объединяет не только любовь к хоккею, но и многолетняя дружба. Канадцы были в числе тех, кто, не раздумывая, протянул нам руку помощи в трудные времена после аварии на Чернобыльской АЭС. Ваша страна стала первой на Западе, кто полностью отменил торговые ограничения в отношении Беларуси. Это залог дальнейшего позитивного развития взаимодействия и очень хороший пример для некоторых других наших партнеров.

А вот с Вьетнамом мосты налаживать намерены в промышленности, нефтехимии, строительстве, сфере информационных технологий. Отвечает за это Фам Хай. А вот в сфере продовольственной Беларусь «на вкус» вьетнамские партнеры уже распробовали.

Спросом пользуются наше обезжиренное сухое молоко, молочная сыворотка и лактоза.

Две страны даже нацелены на создание совместного предприятия.

Фам Хай, Чрезвычайный и Полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:
Для развития двустороннего товарооборота есть хороший потенциал. В частности, мы заинтересованы в том, чтобы поставлять в Беларусь нашу сельскохозяйственную продукцию. В свою очередь, мы могли бы закупать у вас оборудование, различную промышленную продукцию. Наше население также заинтересовано в вашей мясо-молочной продукции.

А тем временем дипломат из Бахрейна покорял всех своей доброжелательностью и яркой национальной одеждой. У мужчин это рубаха, шаровары, плащ, головной платок. Одним словом, запоминающиеся и форма, и цвета. Впрочем, к контрастам в Бахрейне привыкли. Это самое маленькое государство в мире, но в то же время здесь один из самых высоких уровней жизни среди стран Персидского залива. А еще здесь тесно переплелись история и современность. Несмотря на быстрое экономическое развитие последних десятилетий, Бахрейн сохраняет множество аспектов традиционной арабской культуры.

Ахмед аль-Саати, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Республике Беларусь по совместительству:
Я бы хотел обратить внимание на торгово-экономическую сферу. Так, я хочу установить прямые контакты между частным и государственным сектором. Более того, я планирую развивать наши культурные связи, поскольку у вашей Республики богатое культурное наследие. Мы рассматриваем вашу страну как ворота в европейский регион. В то же время Бахрейн – ворота для Беларуси в наш регион.

Впрочем, ярким был еще один дипломат. А точнее, яркой. Одна из трех женщин, которые сегодня приехали вручать верительные грамоты белорусскому Президенту, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ганы, двусторонние контакты начала налаживать еще до начала торжественной церемонии. О чем-то активно беседовала с дипломатом из Австрии.

Ну и, конечно, не скрывала интереса к Беларуси. А он, кстати, взаимный. Африканский регион – перспективный и динамично развивающийся рынок. Диверсификация торговли, углубление экономической кооперации со странами этого континента в числе важных задач для экспортоориентированной белорусской экономики.

Александр Лукашенко:
Калийные удобрения, белорусская металлургическая продукция хорошо известны в сельскохозяйственной и строительной отраслях Ганы. Мы видим дальнейшие перспективы для существенного расширения сотрудничества, прежде всего в АПК, а также промышленной кооперации.

Необходимо активизировать контакты на всех уровнях с Тунисом.

Уже после церемонии белорусский Президент пообщался с дипломатами. Обсудить есть что. С одними партнерами нас уже объединяют конкретные договоренности, с другими – пока строим планы. Но именно такой открытый и честный разговор – залог успеха. В любой сфере.

Александр Лукашенко – Чрезвычайному и Полномочному Послу Ганы:
Я очень рассчитываю, что в ближайшее время мы вместе с вами побываем на вашей родине. Мы очень серьезно изучаем вашу страну и многое уже познали, чем занимается ваша страна. И уверен, что это будет та опорная точка, одна из опорных точек в Африке, с которой мы начнем сотрудничество, и с другими странами.

Ну а чтобы тот самый успех изо дня в день приумножался, работать над двусторонней дружбой будут 10 новых послов. С сегодняшнего дня они официально приступили к работе в Беларуси.

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