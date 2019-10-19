Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор
Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем.
Сто человек от Комитета госконтроля трудились вблизи спортивного комплекса «Стайки», а представители Минпрома решили облагородить территорию возле Петровичского водоема под Смолевичами. Тимбилдинг с пользой для природы завершился пикником с ухой.
– Сколько мы с тобой, много рыбы начистили?
– Мне кажется, много.
– Очистили прибрежную территорию очень хорошо, ни одной бумажки не осталось. Так?
– Да.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Эти массовые акции, которые проводятся, по сути дела, всем государством, всем обществом, позволяют поддерживать, но самое главное – воспитывать чувство бережного отношения к лесу.
Я, допустим, когда сам иду за грибами – от леса мы, в принципе, берем очень много, но мало отдаем ему – я беру с собой специальный мешочек, в который складываю найденные в лесу бутылки или какой-то мусор, который вообще не относится к лесу.
В этот раз к акции подключилось особенно много юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».
Всебелорусская толока по уборке леса проходит в девятый раз.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – Кира Кондратьева.
Что нужно будет делать всем желающим, которые хотят участвовать в субботнике?
Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Могут убрать листву на придомовых территориях, посадить деревья и кусты, сделать клумбы, восстановить газоны там, где паркуются машины.
Каждый человек решает, где он посадит куст или дерево или это как-то регламентируется?
Кира Кондратьева:
Заранее нужно обратиться в эксплуатирующую организацию по месту жительства и сотрудники посмотрят, есть ли там сети и согласуют схему посадки.
Будет ли сотрудник всегда на месте, который выдаст инвентарь, или нужно со своим приходить?
Кира Кондратьева:
Можно обратиться в службу, там выдадут инвентарь: грабли, лопаты и метла. Если свои саженцы, значит свои, если нет, то нужно обратиться, чтобы опять-таки в ЖЭС выдали саженцы.