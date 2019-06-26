Литвинчук и Худенко выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем об успехах белорусов на гребном канале

Новости Беларуси. Все медальные надежды белорусских болельщиков 26 июня связаны с турниром по гребле на байдарках и каноэ. Наши спортсмены – одни из главных фаворитов. На гребном канале в Заславле разыгрывается 5 медальных комплектов. И как подсказывает корреспондент СТВ, финальные заезды уже начались. И бронзу завоевал Олег Юреня.
Ирина Петыш, СТВ:
Мы уже встретили новую медаль. В копилку белорусской сборной в рамках II Европейских игр уже с 10.00 на гребном канале в Заславле разыгрывают медали. 26 июня – это гребля на байдарках и каноэ. Разыгрывают 5 комплектов наград, 2 из них уже разыграли. Первыми на финальные заезды вышли байдарочники с дистанцией 1000 метров, у мужчин нас представлял Олег Юреня. Он стал бронзовым призером.
Белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в гребле на байдарках на дистанции в 500 метров.
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Новости Беларуси. В Белгосфилармонии прошёл польско-белорусский концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечер музыки состоялся в рамках культурной программы II Европейских игр.
В большом зале филармонии прозвучал второй концерт Шопена и симфоническая увертюра «Байка» нашего земляка Станислава Монюшко. Оба композитора связаны с Польшей.
А на сцене солировал один из лучших пианистов из соседней страны и фигура европейского масштаба – Лукаш Крупински. Инициатива музыкальной интеграции принадлежит основателю и художественному руководителю триумфального Международного фестиваля Юрия Башмета – белорусскому пианисту Ростиславу Кримеру – звёздному послу II Европейских игр. В его портфолио – это уже не первый концерт, объединяющий спорт и музыку.
Ростислав Кример, основатель и художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Если мы возьмем олимпийское движение, мы знаем, что оно состоит из трех колоссов таких: спорт, культура и защита окружающей среды. И спорт, и культура объединяют страны и являются послами мира.
Вечер классики – музыкальный подарок Олимпийского комитета Польши и ассоциации Бетховена в Варшаве. Среди зрителей – дипломаты, представители национальных олимпийских комитетов, спортсмены и культурный бомонд Беларуси. Гости отметили, что Игры и этот концерт взяли высокие ноты новой мелодии добрососедства между Беларусью и странами Европейского союза.