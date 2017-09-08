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Люди падали, кричали, суетились: подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле

08.09.2017 - 18:48

Новости Беларуси. То, что случилось в цирке Заславля, стало для посетителей полной неожиданностью. Выступление артистов еще не успело начаться, как обвалилась часть металлических конструкций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП

В этот момент зрители рассаживались по своим местам. Люди падали, кричали, суетились. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия. Помощь понадобилась шестерым, среди которых было двое детей и беременная женщина. Ее доставили во 2 роддом Минска, остальных – в областную больницу.

Алена Тумилович, врач-невролог Минской областной больницы:
В приемное отделение областной больницы поступили пять человек. Их них трое взрослых, две детей. У мальчика 12 лет перелом костей стопы. Наложена гипсовая повязка, отпущен домой. Две взрослые женщины и девочка 8 лет – ушибы разной степени тяжести, отпущены домой.

Сейчас в больнице находится только беременная женщина, остальных отпустили домой.

Люди падали, кричали, суетились: подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле

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