Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия»
Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения, в первую очередь, направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей.
Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Корректировки разного порядка – это и понятийный аппарат, который серьезно усовершенствовался, появились новые понятия, сформулировано понятие контракта, понятия «одинокий родитель», «трудовая функция», «должность служащего», «профессия рабочего». Потому что понятийный аппарат – это тоже очень важно для любого законодательного акта.
Марина Лазарь, начальник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Законодатель установил особые гарантии. Он обязывает нанимателя (если работник добросовестный, до пенсии ему осталось менее 2-х лет) заключить с таким работником контракт на срок, который они оговаривают, не менее, чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста либо продлить с ним трудовые отношения.
Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?
Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом кодексе появилось такое понятие, как «дистанционный труд». Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности.
Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?
Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей. Отныне контракты с добросовестными работниками будут заключать на срок до 5 лет. О новых условиях труда – предупреждать за месяц. Станет больше выходное пособие, если работнику предлагают перейти на полставки или сокращённую неделю.
Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом Трудовом кодексе появилось такое понятие, как «дистанционная работа».
Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности.
Как сотрудник может расторгнуть контракт досрочно: 5 причин и что делать, если работодатель против
Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение 6 месяцев с момента рождения ребёнка и на законных основаниях попросить 14-дневный тайм-аут, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце.
Куда обращаться, если есть сомнения в правильности начисления зарплаты?
Кроме хороших новостей для пап, в кодексе есть изменения, которые касаются и работающих мам с детьми до трёх лет. Пока таким сотрудницам нормы трудового законодательства запрещают ездить в служебные командировки, работать сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни, даже если они сами этого хотят. Изменения в Трудовом кодексе станут ключевой темой в программе «В обстановке мира», которая выйдет в эфир 29 января.