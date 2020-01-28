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Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия»

28.01.2020 - 16:43

Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Изменения, в первую очередь, направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. 

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Корректировки разного порядка  это и понятийный аппарат, который серьезно усовершенствовался, появились новые понятия, сформулировано понятие контракта, понятия «одинокий родитель», «трудовая функция», «должность служащего», «профессия рабочего». Потому что понятийный аппарат это тоже очень важно для любого законодательного акта.



Марина Лазарь, начальник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Законодатель установил особые гарантии. Он обязывает нанимателя (если работник добросовестный, до пенсии ему осталось менее 2-х лет) заключить с таким работником контракт на срок, который они оговаривают, не менее, чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста либо продлить с ним трудовые отношения.

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом  кодексе появилось такое понятие, как «дистанционный труд». Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности.

Люди в материале: Людмила Кананович, Марина Лазарь, Григорий Василевич
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Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

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Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей. Отныне контракты с добросовестными работниками будут заключать на срок до 5 лет. О новых условиях труда – предупреждать за месяц. Станет больше выходное пособие, если работнику предлагают перейти на полставки или сокращённую неделю.



Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом Трудовом кодексе появилось такое понятие, как «дистанционная работа».

Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности.

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Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение 6 месяцев с момента рождения ребёнка и на законных основаниях попросить 14-дневный тайм-аут, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце.

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Кроме хороших новостей для пап, в кодексе есть изменения, которые касаются и работающих мам с детьми до трёх лет. Пока таким сотрудницам нормы трудового законодательства запрещают ездить в служебные командировки, работать сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни, даже если они сами этого хотят. Изменения в Трудовом кодексе станут ключевой темой в программе «В обстановке мира», которая выйдет в эфир 29 января.  