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Людмила Макарина-Кибак: Важно, чтобы молодое поколение помнило, что самое главное – это мир на земле, миролюбие и добро

09.05.2018 - 22:12

Новости Беларуси. Мы продолжаем вспоминать события, связанные с Великой Победой. Прямо сейчас у нас в гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор медицинских наук, до недавнего времени руководитель РНПЦ оториноларингологии, до сих пор практикующий хирург Людмила Макарина-Кибак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:
Людмила, вы сейчас в парламенте возглавляете Комиссию по физической культуре, здравоохранению, молодежной и семейной политике. Насколько важно, на ваш взгляд, патриотизм, который, к счастью, становится модным, и эта общая память о войне?

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:
Очень важно воспитывать в нашей молодежи чувство патриотизма, чувство благодарности и памяти к тем людям, которые так много для нас сделали, которые позволили нам жить под мирным небом и растить молодежь. Важно, чтобы молодое поколение помнило, что самое главное – это мир на земле, миролюбие и добро.

Яна Шипко, СТВ:
Вам как депутату, наверное, приходится много общаться с представителями разных поколений. Какая сейчас молодежь, есть ли в их сердцах благодарность за Победу?

Людмила Макарина-Кибак:
В Республике Беларусь добрая молодежь, потому что они помнят свою историю, они с гордостью не только на протяжении сегодняшнего дня рассказывают о своих дедушках, бабушках, прадедушках, как они воевали, как отстаивали честь нашей страны. Молодежь воспитывается доброй и патриотичной. В их умах история Великой Отечественной войны еще раз подчеркивает, что не должно быть войны на земле, а должно быть только добро, который каждый должен нести людям.

Яна Шипко:
В вашей семье наверняка есть тоже, что рассказать о Победе. С чем для вас ассоциируется этот день?

Людмила Макарина-Кибак:
День Победы – это день гордости, за то, что для нас сделали. Мой дедушка тоже воевал. Начинал воевать в Беларуси, потом воевал в Украине в танковых войсках. Был ранен и попал в госпиталь. Дошел до Щецина, освобождая Беларусь и Польшу.

Людмила Макарина-Кибак: Важно, чтобы молодое поколение помнило, что самое главное – это мир на земле, миролюбие и добро

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