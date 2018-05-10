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«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии

10.05.2018 - 15:49

Новости Беларуси. На сцене Белгосфилармонии продемонстрировали искусство белорусского народного танца. Участники ансамбля «Чабарок» представили зрителям уникальную авторскую программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе всех номеров коллектива – игровой фольклор. На протяжении нескольких часов более 300 танцоров исполняли хороводные танцы, кадрили и польки. Концерт приурочили к прошедшему Международному дню танца.

Виктория Дзмитрович, участник ансамбля народного танца «Чабарок»:
Репетиции два раза в неделю. Нравится танцевать потому, что новые движения, всякие новые танцы.

Ксения Борисенко, участник ансамбля народного танца «Чабарок»:
За 11-12 лет моей карьеры в «Чабарке» мы объездили все Европу, ближайшее зарубежье. Людям очень нравится, когда мы показываем наш белорусский колорит.

Только в 2018 году ансамбль побывал с гастролями в Польше и России. А сейчас ребята готовятся покорить танцевальные площадки Италии, Франции и Бельгии.

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии

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