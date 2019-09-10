Максим Недосеков о победе на матче Европа – США: «Если хорошо прыгается, зачем останавливаться»
Новости Беларуси. В первый день легкоатлетическая матчевой встречи между командами Европы и США приятно удивил прыгун в высоту Максим Недосеков. Он стал победителем, покорив высоту 2,35 метра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Максим Недосеков, прыгун в высоту:
Я прыгнул хорошо 33, и тренера говорят: «Может, остановимся?» Я говорю: «Ну, почему? Если хорошо прыгается, зачем останавливаться». 35 прыгнули. То же самое, что и 33 – одинаковая высота, грубо говоря. А 37 уже ощущалось. Я когда подбегал, уже видел, что она очень высоко. Надо чуть потренироваться, и все получится.
В летних видах появится «наша Даша». Как тренируются и чем вдохновляются юные спортсмены
Новости Беларуси. Особенно пристально за выступлением звезд большого спорта следят юные атлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Минский центр олимпийского резерва по легкой атлетике в эти дни практически в полном составе был на трибунах стадиона «Динамо». Поэтому не мудрено, что будущие чемпионы к своим тренировкам приступают с двойным рвением.
О вдохновляющем примере — Яна Шипко.
Сегодня тренировка для Даши начинается с новой высоты. Эмоции от увиденного своими глазами матча – лучшая мотивация для юных спортсменов.
Дарья Чернявская, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Было очень эффектно смотреть с трибун на высоте. Снимала много видео, хотелось оставить на память себе, очень сильно поддерживал весь зал.
Даша с детства ходила во многие кружки и секции, пока не начала заниматься бегом. Теперь под усердные ежедневные тренировки подстраивается весь график. Девочка мечтает посвятить себя большому спорту. Ближайшая цель – отобраться на республиканские соревнования.
И как знать, возможно, и в летних видах скоро появится «наша Даша». Пока же её конёк – прыжки в высоту. Как раз наш представитель в этой дисциплине – Максим Недосеков – накануне дал повод ликовать трибунам.
Дарья Чернявская:
В высоту, когда смотрела, замечательно прыгали наши мужчины. Даже свой личный рекорд поставили: прыгнули на 235. Я сама прыгаю в высоту и прыгнула 1.45 максимум, но пока тренируюсь. Хочу лучше быть, поскольку длинные ноги, вот толчок посильнее хочу отрабатывать, технику. Мне очень нравится заниматься спортом, бегом. Это просто я живу спортом.
Минский городской центр олимпийского резерва в этот новый комплекс переехал 3 года назад. Сейчас сюда стремятся попасть ребята со всего города, а во всей округи играм во дворе начали предпочитать занятия в секциях. Стадион, манеж, игровой зал, тренажеры и даже сауна с бассейном – условия первоклассные.
Всего здесь – полтысячи воспитанников. Из них 4 мастера спорта международного класса и 18 КМС. Никита, например, пришел в прошлом году, когда увидел прыжки в высоту по телевизору.
Вчера вживую наблюдал триумф европейской сборной и еще больше убедился в правильности своего выбора.
Никита Писарь, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Очень интересно, хочется пойти по стопам и стать олимпийским чемпионом.
Лёгкая атлетика – самый органичный и древний вид спорта и требует минимальных затрат. Главное – стремление к результату.
Евгения Буката, тренер Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Только кроссовки и вперед, только обувь нужна. Мы собираем детей и едем на стадион смотреть, болеть, им это очень нравится. Мы посетили Европейские игры в этом году, были на соревнованиях: чемпионате Беларуси, на кубки ездим с детьми. Им это все нравится, они болеют, переживают. В центре ощущается, что к молодым специалистам человек 20 записалось.
Такой бум в нынешнем наборе специалисты связывают с Европейскими играми. Судя по впечатлениям ребят, легкоатлетическая битва континентов станет новым импульсом.
Алина Солодуха, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Ты видишь сам, радуешься не по телевизору.