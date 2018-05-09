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Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции на Линии Сталина. Фотофакт

09.05.2018 - 21:17

Новости Беларуси. На Линии Сталина развернулись баталии. Берлинская наступательная операция одна из знаковых операций по разгрому противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь показали эпизоды боев – все очень правдоподобно, впечатляет.

Основную тяжесть боев на себя приняли танки Т-34, самоходно-артиллерийские установки СУ-76. Их треть от всех видов задействованной боевой техники в Берлинской операции. Штурмовые группы блокировали огневые точки, подрывали дома. Лучшие стрелки батальона и снайперы уничтожали вражеских гранатометчиков.

Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции на Линии Сталина. Фотофакт

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Фото: AP Photo, Steve Helber
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