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Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018

29.04.2018 - 14:58

Новости Беларуси. Для них сегодня все дороги. Самое громкое событие этой весны – открытие мотосезона HOG Spring Challenge 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Уже по традиции колонна байкеров начала движение от Кургана Славы. Менее часа в пути – и рев моторов буквально поглотил столицу. Еще на старте движения министр внутренних дел нашей страны Игорь Шуневич подчеркнул, что байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов. Мастерство вождения они 29 апреля продемонстрируют широкой публике.

Центральной площадкой праздника станет часть проспекта Победителей. В Беларуси сейчас зарегистрировано более 400 тысяч мотоциклов и только в столице – 13 тысяч. На открытие сезона к нам прибыли и гости из России, стран Балтии и Западной Европы.

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль HOG Spring Challenge 2018

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