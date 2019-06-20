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Медведев, Кадыров, Додон: в МИД Беларуси рассказали, какие зарубежные политики посетят II Европейские игры

20.06.2019 - 09:27

Новости Беларуси. Все ближе церемония открытия вторых Европейских игр. До старта остается всего день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Многочисленные гости продолжают прибывать в нашу страну. В основном это болельщики из соседних государств: Латвии, Польши и Литвы. На данный момент границу пересекли 2500 спортивных фанатов.

С особым интересом в Минске ожидают прибытия и высокопоставленных гостей. 19 июня в Министерстве иностранных дел рассказали о том, кто посетит церемонию открытия форума. Это многочисленные делегации, представители международных организаций, министры и главы государств. Среди них президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Также ожидаем главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

В течение 10 дней более 4000 спортсменов из 50 стран мира будут бороться за 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Уже в пятницу 21 июня на минском стадионе «Динамо» начнется торжественная церемония открытия Игр. У всех желающих еще есть возможность увидеть все непосредственно своими глазами.

Люди в материале: Саломе Зурабишвили, Игорь Додон, Александр Вучич, Милорад Додик, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров
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«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»
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«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Марафон предварил масштабные старты и стал символом спортивного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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20 июня «Пламя мира» продолжило путешествие по столице. Огонь побывал в Ботаническом саду.

Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».

К слову, в Большом тоже готовятся к марафону – только хореографическому. Он стартует уже в эту пятницу с премьеры Мариинского театра.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
Священный огонь, который пришел в Большой театр. Я думаю, что этот огонь очень многое сейчас дает каждому из работающих в театре и из присутствующих здесь. Ощущение праздника. Я думаю, что сейчас ощущение праздника у всей нашей страны.

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