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Меня попросили помочь – поработать с молодыми ребятами. Михаил Грабовский о национальной сборной по хоккею

30.04.2018 - 12:08

Новости Беларуси. Совершенно точно не сыграет на Чемпионате мира наш единственный НХЛовец Михаил Грабовский, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Нападающий команды «Вегас Голден Найтс» не принимает участия в матчах сильнейшей лиги мира с марта 2016 года. С тех самых пор он восстанавливается от последствий сотрясения мозга.

Тем не менее, Михаил принял деятельное участие в тренинг-кэмпе, а также рассказал о своей дальнейшей карьере и наших перспективах на Чемпионате мира.

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Вегас Голден Найтс»:
Меня попросили просто помочь – придти поработать с молодыми ребятами, подсказать где-то.

На данный момент я нахожусь на контракте с Лас-Вегасом, поэтому речи о тренировках вообще не может быть. Поэтому стараюсь только помогать, поддерживать чем могу, опытом. Надеюсь поможет.

Я бы хотел быть с командой. На данный момент не знаю, как это будет выглядеть – в зависимости от того, как тренера решат: нужен я как консультант или просто как сувенир?

На данный момент я нахожусь в такой ситуации, когда просто хочется расслабиться и побыть в коллективе. То, что я уже два года один… Можно сказать, это второй дом – хоккей, семья хоккейная. Быть одному очень сложно. Поэтому я выбрал сейчас такой путь – быть рядом с командой. Даже если я не играю – заряжаться как-то, наверное.

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