Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Местные органы власти смогут закреплять за предприятиями территорию, которая нуждается в благоустройстве

12.11.2018 - 16:04

Новости Беларуси. Порядок во всём и везде. В Беларуси планируют привлекать дополнительные силы для благоустройства и поддержания порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 ноября поправки в соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели в Палате представителей.

Согласно документу, местные органы власти могут закреплять, к примеру, за предприятиями дополнительную территорию, которая нуждается в благоустройстве. А вот размеры и границы таких площадей будет определять местная власть.

Кстати, в законопроекте речь идет и о физических лицах. Но, как отметили авторы документа, они постараются сделать так, что «вменяться в обязанности» такие участки будут исходя из объективных условий и возможностей.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Эта обязанность сегодня была предусмотрена – это закрепление фактически тротуара, который прилегает к твоему забору, который, грубо говоря, очерчивает границы твоего участка. Дается полномочие и право сегодня Администрации района уточнять, как это будет.

Конкретные механизмы закрепления будут, конечно, определены, потому что должны быть единые правила, единые подходы. Они будут прописаны в постановлении Совета министров, которое будет определять правила благоустройства и содержания территорий, населенных пунктов республики.

Парламентарии готовят изменения и в другие документы. К примеру, поправки коснутся Лесного кодекса и закона о «Растительном мире». Ряд новшеств вносится в договор о присоединении к ЕАЭС Кыргызстана. Это касается продления сроков модернизации таможенных пунктов пропуска.

Новости по теме

«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

2 октября открывается осенняя сессия Палаты Представителей Национального собрания

Какие законопроекты рассмотрят депутаты Палаты представителей во время осенней сессии-2018?

Поправки в закон о СМИ. Разбираемся, что изменится

«Работа будет очень насыщенная». Андрейченко рассказал, чего ожидать от весенней сессии Палаты представителей

Закон об органических продуктах и платные дороги: первые итоги весенней сессии депутатов Палаты представителей

39 законопроектов, в том числе и принципиально новые: что изменится в белорусском законодательстве в 2018?

Депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для выходцев из Беларуси
‡агрузка...
Новости 24 часа

Местные органы власти смогут закреплять за предприятиями территорию, которая нуждается в благоустройстве

В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси

Президент Азербайджана приедет в Беларусь на следующей неделе

Президент Беларуси: «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ»

«Фундамент наших отношений набирает прочность» – Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана

Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара

Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября

Все новости