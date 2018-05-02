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Между Минском и Новосибирском открылось прямое авиасообщение

02.05.2018 - 20:35

Новости Беларуси. С начала мая путешественники из Сибирского региона и Дальнего Востока смогут отправиться прямыми рейсами из Новосибирска в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы будут выполняться еженедельно на современных лайнерах.

В то же время «Белавиа» и Turkish Airlines будут вместе летать между Минском и Стамбулом. Это означает, что все пять рейсов, которые связывают белорусскую и турецкую столицы, станут совместными. Это расширит возможности пассажиров по выбору наиболее удобного или доступного по цене рейса, в том числе с учетом стыковок. Компании также рассчитывают на рост транзитного пассажиропотока.

Больше новостей экономики за 2 мая здесь.

Между Минском и Новосибирском открылось прямое авиасообщение

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