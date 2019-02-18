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Международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» стартует 18 февраля в Раубичах

18.02.2019 - 09:48

Новости Беларуси. 18 февраля внимание, без преувеличения всего мира, будет приковано к белорусским Раубичам. С «Гонки легенд» здесь стартует чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

На лыжню и огневые рубежи выйдут 20 прославившихся в разные годы спортсменов. Церемония открытия гонки и чемпионата Европы по биатлону начнется на стадионе в Раубичах в пять вечера.   

Для удобства болельщиков организован специальный автобусный маршрут. Из Минска и обратно можно будет доехать в Раубичи на протяжении всех дней соревнований.    

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