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Международный форум по ИКТ «TИБO-2018» прошёл в Минске

14.05.2018 - 22:33

Новости Беларуси. Беларусь служит примером для стран СНГ в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение озвучили на форуме «TIBO-2018». Встреча, посвящённая цифровой трансформации, прошла 14 мая в Минске. В числе её участников – руководители органов госуправления, топ-менеджеры международных организаций. А также представители крупнейших технологических брендов из Беларуси, России, Великобритании и Китая.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси:
За последние годы мы сделали серьезный рывок в развитии ИКТ-технологий в нашей стране. В 2017 году мы удержали 17-ю позицию по оценке Международного союза электросвязей – это серьезная работа. Мы вкладываем серьезные деньги в развитие, а на базе ИКТ-бизнеса строиться цифровая экономика.

Кирилл Опарин, глава отделения Международного союза электросвязи по СНГ:
Мы проводим статистику по развитию ИКТ. Беларусь по регионам заняла первое место, то есть Беларусь хорошо развивается в этом смысле, огромного прогресса достигла.

Этот форум предвосхищает выставку «TIBO-2018», она откроется 15 мая. Ожидается, что в ней примут участие более сотни компаний из 15 стран.

Международный форум по ИКТ «TИБO-2018» прошёл в Минск

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