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Международный форум «Профсоюзы и зелёные рабочие места» открывается в Минске 19 апреля

19.04.2018 - 09:48

Новости Беларуси. II Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места» стартует 19 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников – эксперты из четырех десятков стран.

Профсоюзные лидеры и ученые планируют изучить вопросы создания зеленых рабочих мест в различных отраслях экономики.

Беларусь готова поделиться своим опытом. В нашей стране реализуется ряд проектов.

В частности, организовано производство офисной бумаги из вторичных ресурсов, создан комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо. Активно развивается органическое сельское хозяйство. Кроме того, в рамках форума зарубежные гости посетят Белорусскую АЭС.

Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места» открывается в Минске 19 апреля

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