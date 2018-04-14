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МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии

14.04.2018 - 11:31

Республика Беларусь решительно осуждает удары, которые были нанесены по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.  

«Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018». 

В ведомстве отмечают, что ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона.  

МИД призывает стороны прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликта за столом переговоров при помощи мирных средств.  

«Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии».  

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Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совбезу ООН.  

В заявлении также сказано, что всем членам Совбеза ООН нужно приложить максимум усилий для выполнения возложенной на них задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности.  

Напомним, что США вместе с Францией и Великобританией нанесли ракетный удар по Сирии.  

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой здесь.  

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