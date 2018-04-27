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МИД Беларуси: наша страна приветствует проведение межкорейского саммита

27.04.2018 - 22:09

Новости Беларуси. Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Здесь надеются, что встреча 27 апреля станет основой для дальнейшего развития диалога по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, а мирные инициативы поддержат все вовлеченные стороны и мировое сообщество.

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МИД Беларуси: наша страна приветствует проведение межкорейского саммита

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