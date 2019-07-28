Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде
Новости Беларуси. Новой редакцией Трудового кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре «плюшки» для членов профессиональных союзов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конечно, базовый набор регулирования трудовых отношений должен быть абсолютно для всех. Но профсообщество может проявить свою активность в защите прав работников и договориться с нанимателем о дополнительных привилегиях.
Юлия Огнева, СТВ:
Вообще правды ради надо сказать, что новая редакция Трудового кодекса – это большой совместный труд Министерства по труду и социальной защите, иных министерств и ведомств, депутатов. И Федерации профсоюзов Беларуси.
Прокомментировать нововведения и рассказать о планах на ближайшую перспективу мы попросили председателя ФПБ Михаила Орду.
«Сегодня невозможно как изобрести вечный двигатель, так и устроить абсолютно все отношения»
Юлия Огнева:
Михаил Сергеевич, главная тема – изменения в Трудовой кодекс. Проделана без преувеличения колоссальная работа. В том числе Федерацией профсоюзов Беларуси. Некоторые нормы вы отстаивали прямо с таким очень серьезным упорством. Скажите, в целом вы удовлетворены? Вас услышали?
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, мы принимали самое активное участие в том, чтобы те нормы, которые требуют своего изменения, или те нормы, куда необходимо внести новшества, дополнения, и те нормы, которые требуют своего совершенствования, были отрегулированы.
Все вот эти вопросы, эти новшества мы определяли в своей работе над Трудовым кодексом именно из того, какие к нам поступают обращения, какие поступают жалобы.
Сегодня не все обладают правовой грамотностью. Только за первое полугодие в более 80 случаях мы представляли интересы людей в судах, когда мы помогаем составить исковые заявления и в самом суде представляем интересы. Более 24 незаконно уволенных человек нам удалось восстановить обратно на работу, когда к ним были применены незаконные правила, нормы с нарушением. Более 900 тысяч вернули незаконно удержанных или не выплаченных денежных средств.
Правовая инспекция 21 530 нарушений выявила за это полугодие в области трудового права. В более чем 92 % случаях наниматель в ответ на нах иск-предписание устранил эти нарушения.
Можно сказать: а все-таки удалось ли найти то, что на 100 % всех устроило? Конечно, не удалось. Сегодня невозможно как изобрести вечный двигатель, так и устроить абсолютно все отношения. Если у нас сегодня 90 тысяч юридических лиц, это ИП, ЧП, много вопросов, которые касаются самозанятости, сегодня дистанционная занятость. То, что еще предстоит проработать, увидеть практику и найти те приемлемые решения, которые бы защищали человека.
Как можно усовершенствовать защиту работников иностранных компаний
Юлия Огнева:
Уже есть такие нормы, которые, вы видите, надо усовершенствовать? Например, то, что вы говорили на пресс-конференции о защите работников, которые трудятся на иностранную компанию.
Михаил Орда:
Мы с Парком высоких технологий договорились о том, что в сентябре, не откладывая далеко, проведем совместное рабочее совещание, где постараемся найти предложения или посмотреть из практики, как можно защитить сегодня права людей.
Есть и другие сегодня вопросы. Это вопросы, связанные с особыми условиями труда.
Сегодня проработан вопрос о том, чтобы скорректировать эти понятия, уточнить. Чтобы у человека не страдали его права в этой части. Для того, чтобы если все-таки по состоянию здоровья, когда он работал 20 лет во вредных условиях и решил выйти на пенсию, у него была пенсия не менее 400 рублей. От 380 до 400 рублей. Наши предложения были приняты, с ними согласились в правительстве. Сегодня идет проработка. В ближайшее время, мы надеемся, этот вопрос будет отрегулирован.
Есть вопросы с предприятиями, которые находятся в стадии экономической несостоятельности, так называемого банкротства. Только в 2018 году порядка 500 предприятий, которые были ликвидированы. И порядка 5000 человек, которые не получили свой законный заработок, потому что не из чего выплачивать, потому что на предприятии уже по большому счету и продавать-то нечего.
В этом вопросе еще есть большая проблема: не выплачивается за них ФСЗН, то есть люди теряют свой страховой пенсионный стаж. Здесь мы тоже внесли свое предложение. Есть понимание того, чтобы найти эти компенсационные механизмы.
Юлия Огнева:
До конца года это может разрешиться?
Михаил Орда:
Мы все-таки надеемся, что это произойдет в этом полугодии.
Если человек предлагает с ним заключить трудовые отношения на бессрочном трудовом договоре, значит, это его законное право
Юлия Огнева:
Более 70 % работников сейчас работают по контрактам, по срочным контрактам. И с каждым годом количество контрактников растет. То есть бессрочные договоры могут кануть в Лету. Скажите, вот эта ситуация – она нормальная?
Михаил Орда:
У нас сегодня трудовое законодательство определяет три правовые формы заключения трудовых отношений. Это на выбор и нанимателя, и трудящегося. Если человек приходит на работу и предлагает с ним заключить трудовые отношения на бессрочном трудовом договоре, значит, это его право. Законное право, которое сегодня прописано в Трудовом кодексе.
Юлия Огнева:
Но наниматель-то не очень идет навстречу.
Михаил Орда:
Если наниматель не идет навстречу, это опять диалог. Мы говорим о том, что это должно устроить обе стороны. Нет такого большого роста, чтобы сегодня контракты с каждым годом очень сильно прирастали.
«Если молодой человек идет и защищает, он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится»
Юлия Огнева:
Как ФПБ относится к идее Министерства обороны включать службу в армии в трудовой стаж?
Михаил Орда:
Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает – призывается, исполняет воинский долг – он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства.
Легко ли профсоюзному лидеру договориться с нанимателем?
Юлия Огнева:
Поправками в Трудовой кодекс в том числе расширены возможности для деятельности профсоюзов. Я имею в виду коллективные договоры, в которых могут быть прописаны дополнительные возможности для членов профсоюзов. Это, безусловно, повысит значимость. Но вопрос в другом: по вашему опыту, легко ли сейчас профсоюзному лидеру договориться с нанимателем?
Михаил Орда:
Сколько случаев, столько историй. Здесь нельзя сказать, легко или нелегко. Все зависит и от компетенции людей, и от восприятия, и от культуры, и от сознания того, что сегодня необходимо во всем договариваться.
Конечно, в разных случаях по-разному происходит. Есть переговоры, которые проходят достаточно хорошо и достаточно эффективно…
Юлия Огнева:
А если не удается договориться?
Михаил Орда:
Если не удается, безусловно, подключается Федерация профсоюзов Беларуси. Мы реагируем на это очень быстро, оперативно, и все-таки призываем сесть за стол переговоров и найти компромиссы. Потому что нет компромисса – значит, нет согласия. Нет согласия, значит, есть конфликт, а этого не должно быть, и в этом все стороны должны быть заинтересованы.
Юлия Огнева:
В общем, ваши двери всегда открыты.
Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси
Новости Беларуси. ФПБ будет проводить мониторинг применения Трудового кодекса, ведь именно с участием профсоюзов и разрабатывался документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ими направлены 40 предложений, и каждое укрепляет защиту прав и социальных гарантий. Например, включена норма о продлении на максимальный срок контракта с тем, у кого не было взысканий. Работающие пенсионеры при увольнении смогут рассчитывать на выходное пособие. А вот штрафы, налагаемые на организацию, взыскивать с сотрудников больше не будут.
Также Федерация профсоюзов занялась вопросами защиты дистанционных работников. То есть тех, кто живет и трудится в Беларуси, но их наниматель находится заграницей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сфера труда меняется, и очень активно меняется. Как говорят, сегодня идет уже (не наступает, а идет) четвертая техническая революция. Сегодня вы видите, что многие профессии могут в ближайшее время уйти в историю, а на их место придут совершенно другие формы занятости.
Сегодня эта гибкость труда – это тенденция всего мира, вот почему наш Трудовой кодекс сегодня это предусмотрел, это уже как норму определил.
Закон об изменениях в Трудовой кодекс Президент подписал на этой неделе. В силу он вступит через полгода после официального опубликования.
Рабочие отношения станут гибче и прозрачнее. Рассказываем, что изменилось в Трудовом кодексе