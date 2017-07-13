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Минчанин, выловивший из Свислочи 5-килограммовую щуку, о рыбалке: Это очень хороший способ отдохнуть от городской суеты

13.07.2017 - 22:42

Новости Беларуси. Вот так улов! Пятикилограммовую щуку вытянул из Свислочи минчанин Андрей Анпилов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фотографиями удачного улова он поделился в соцсетях и сразу вызвал бурю обсуждений. Все сомнения о реальности снимков он отвергает а свой успех называет везением. 

Удочка, на которую была поймана гигантская щука, используется для ловли небольших особей,

поэтому вытащить на берег щуку почти метровой длины ему помог друг.

Гигантскую рыбу после удачной фотоссесии отпустили на волю, ведь для минчанина рыбалка – спорт и развлечение.

С удочкой на набережную Свислочи он приходит ежедневно.

Андрей Анпилов, рыболов-любитель:
Берёшь снастья и идёшь на пару часов в город. Очень хороший способ отдохнуть от городской суеты, не смотря на то, что все происходит в центре города. После работы очень классно разгружает, снимает стресс.

Сегодняшний ливень хорошему улову пока не помог: на крючке одна мелочь. Но рыбак не теряет надежды поймать свою «золотую» рыбку.

Минчанин, выловивший из Свислочи 5-килограммовую щуку, о рыбалке: Это очень хороший способ отдохнуть от городской суеты

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Источник фото: vk.com/azazello_749
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