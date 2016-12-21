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Мингорсовет утвердил бюджет Минска на 2017: 4819 миллионов

21.12.2016 - 20:50

Новости Беларуси. На самой главной сессии в году Мингорсовета 21 декабря утвердили бюджет столицы на 2017 год. Он стал бездефицитным. И составляет 4 миллиарда 819 миллионов.

Основная доля поступлений – подоходный налог, а также налоги на прибыль, на добавленную стоимость и на собственность.

Главный финансовый документ столицы сохранит свою социальную направленность. Больше половины средств пойдет на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные услуги и строительство. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорсовет утвердил бюджет Минска на 2017: 4819 миллионов

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