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Минский павильон открылся 21 апреля в рамках проведения Будапештской весенней ярмарки

21.04.2018 - 19:43

Новости Беларуси. В эти дни перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждают в венгерской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С визитом здесь находится белорусская делегация. На стендах павильона представлена туристическая информация о белорусской столице, продукция предприятий пищевой промышленности, презентована карта гостя Минска. Хорошо приняли в Будапеште и наш знаменитый танцевальный коллектив. «Хорошки» порадовали венгерского зрителя яркой программой. За более чем четверть века дипотношений наши страны прошли путь создания прочного фундамента для диалога. Сегодня договорно-правовая база двух стран насчитывает 17 международных договоров. Растет и белорусский экспорт.

Также делегация побывала на водоочистной станции и посетила диспетчерский центр метрополитена Будапешта. Метро – это один из старейших метрополитенов мира, первый – в континентальной Европе. Все потому, что во времена Австро-Венгерской империи именно Будапешт имел важное промышленное и культурное значение.

В итоге строительство «подземной железной дороги» начали ещё в 1894 году. Сегодня на четырех линиях разместились 52 станции. В среднем в день здесь проходит до миллиона двухсот тысяч человек. Стороны обсудили возможности обмена опытом в метростроении. До этого торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Минска презентовали на бизнес-форуме. Насыщенная была и переговорная программа. Стороны обсудили перспективы диалога в экономике, науке, образовании, культуре, спорте, социальной сфере, молодежной политике.

Минский павильон открылся 21 апреля в рамках проведения Будапештской весенней ярмарки

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