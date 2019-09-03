Минское «Динамо» проиграло в первом матче КХЛ: «Не хватило нас на последние 5 минут»
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» терпит поражение в дебютном матче нового сезона КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своём льду «бело-синие» принимали нижнекамский «Нефтехимик».
Поединок собрал более 12 тысяч зрителей. Также за стартовым матчем вместе со зрителями на трибунах «Минск-Арены» наблюдал и глава государства. Первыми удар нанесли гости: Порядин открыл счёт. Но настоящей результативностью команды блеснули во втором периоде. За минчан отличились: Пулккинен и Граньяни, а за «Нефтехимик» – Захарчук.
2:2 – после 40 минут игры. Развязка наступила в третьей части матча. Гости еще дважды поражают ворота хозяев и празднуют успех. «Динамо» терпит поражение – 2:4.
Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Не хватило нас на последние 5 минут немножко. Когда пропустили третий гол, уже не хватило сил или чего-то другого, чтобы собраться и дать ответ.
Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Я бы не сказал, что что-то пошло не так. Мы играли довольно неплохо. Просто нужно все 60 минут продолжать играть, не выключаться в определенных моментах. Мы свои моменты не реализовывали, а «Нефтехимик» воспользовался своим шансом.
4 сентября «зубры» продолжат борьбу. В следующем матче команда Крэйга Вудкрофта сыграет в гостях против своих московских одноклубников.
Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»
Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается в столицу. В эти минуты минское «Динамо» проводит свой дебютный поединок в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соперниках «Нефтехимик» из российского Нижнекамска. Болельщики сильно соскучились и по «зубрам», и по хоккею. Еще утром все билеты на этот матч уже были распроданы.
Что же сейчас происходит на ледовой арене, узнаем у Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Сегодня на «Минск-Арене» настоящая сенсация. Во-первых, вернулся на ледовую площадку страны долгожданный хоккей. Во-вторых, с этого сезона минчане выступают на площадке финского размера. Это значит, что увеличение мест стало возможным благодаря демонтажу сцены.
Сегодня на «Минск-Арене» аншлаг, и поддержать «зубров» пришел вместе с болельщиками и глава государства Александр Лукашенко.
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