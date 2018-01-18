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Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование

18.01.2018 - 22:56

Новости Беларуси. Большая реконструкция. Совсем скоро пациенты Фрунзенского района в Минске не узнают 20-ю городскую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рассчитана она на прием до 700 человек в день, но по факту принимает до 1000. Поэтому было принято решение ее расширить. Появится еще один этаж, построят новый корпус. Обновят всё оборудование.

Закончат реконструкцию в 2020 году, ну а до этого времени пациентов распределят по соседним поликлиникам. Начнут работы летом.

Вячеслав Солодухо, главный врач УЗ «20 городская поликлиника»:
Функции поликлиники сохранятся, она остается многопрофильной, добавятся даже новые отделения, как, например, водолечение, с ЛФК.

Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование

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