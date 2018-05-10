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Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию

10.05.2018 - 22:13

Новости Беларуси. Условия были предельно просты: за минуту покорить сердца жюри необычным талантом или трогательной историей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Жаждущие приключений конкурсанты удивляли танцем на языке жестов, шпагатом и песней на гармошке.

Павел Бора, участник конкурса:
Такие люди нужны будут, которые будут радовать позитивом, дарить эмоции, любить и просто наслаждаться жизнью.

Анна Бондарчук, модератор конкурса:
Это всегда удача, немножко небесной пыли с небес и тогда исполняются мечты. Ведь полетит тот, у кого это очень искренняя мечта. Потому что у меня так всегда исполнялось.

Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию

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