Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию

Новости Беларуси. Условия были предельно просты: за минуту покорить сердца жюри необычным талантом или трогательной историей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жаждущие приключений конкурсанты удивляли танцем на языке жестов, шпагатом и песней на гармошке.

Павел Бора, участник конкурса:

Такие люди нужны будут, которые будут радовать позитивом, дарить эмоции, любить и просто наслаждаться жизнью.

Анна Бондарчук, модератор конкурса:

Это всегда удача, немножко небесной пыли с небес и тогда исполняются мечты. Ведь полетит тот, у кого это очень искренняя мечта. Потому что у меня так всегда исполнялось.