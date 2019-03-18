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В Беларуси будут внедрять новую систему оплаты труда для медиков

18.03.2019 - 09:35

Новости Беларуси. В Беларуси внедряют новую систему оплаты труда медиков. Об этом журналистам сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Методику должны отработать уже в 2019 году. Сегодня в медицинской сфере действует более 30 различных надбавок и доплат, что делает формирование зарплаты достаточно сложным процессом. Новая схема более проста. Будет разработана шкала, которая учтет особенности работы и напряженности труда каждого сотрудника.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Заработная плата в системе с сентября претерпела определенные изменения в сторону увеличения. В этом было поручение ПРБ, и оно выполнено. Это первая часть. Второе – вы знаете, что стартовала в стране система, которую мы должны отработать в этом году, по изменению формата начисления заработной платы. Мы должны сформировать эту шкалу справедливо.

Минздрав также работает над повышением авторитета профессии врача. Как рассказал министр, все принимаемые сегодня усилия направлены на сдерживание оттока кадров.

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