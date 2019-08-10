Мировой рекорд, «Дакар», автобусы третьего поколения: показываем, чего достиг МАЗ к 75-летию
Новости Беларуси. Мировым рекордом и автобусом нового поколения Минский автомобильный завод отметил 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некогда завод-первенец белорусского автопрома – сегодня крупнейший в Восточной Европе производитель грузовой и пассажирской техники. Этот бренд знают более чем в 40 странах. 9 августа линейку из 600 моделей пополнил автобус третьего поколения.
С чем будем конкурировать на европейском рынке, выясняла корреспондент Алена Сырова.
Почти за год до окончания Великой Отечественной войны в Минске появился автомобильный завод, на котором собирали и ремонтировали технику для фронта и народного хозяйства. Так начиналась история автогиганта с белорусской пропиской и мировым именем. Уже позже появился первый самосвал и первый тягач, которые сегодня безусловные и узнаваемые символы завода.
Техника МАЗ часто помогает нам быть сильнее в быту и на работе. Сегодня тот случай, когда свою мощь демонстрировал как раз человек – богатырь из Гродненской области Дмитрий Белайц. По случаю праздника стронгмен установил мировой рекорд: на 7 метров сдвинул 15 грузовиков общим весом в 145 тонн, соединенных между собой тралами.
Не менее внушительный вес у МАЗа в мировом автоспорте. Наши экипажи из года в год спорят за звания лучших (надо сказать, успешно) в песках Дакара с Iveco, КамАЗом и MAN. Пилоты в числе 20 тысяч сотрудников завода сами после каждой гонки работают над начинкой автомобиля. Как итог – наш экипаж под руководством Сергея Вязовича стал вторым на ралли «Дакар-2018». А в 2019 году уверено состязался на «Шелковом пути».
Сергей Вязович, пилот команды Беларуси по ралли-рейдам Минского автомобильного завода:
В нем все от МАЗа, только это по-другому все скомпоновано, по-другому размещено в автомобиле. Добавлены системы охлаждения, доработаны кое-какие детали для эксплуатации в более жестких условиях. Но детали для его изготовления используются серийные.
К «Дакару-2020» он будет еще обновлен. Не смотря на то, что мы попали в аварию, он показал себя самым, не побоюсь этого слова, могущественным автомобилем среди грузовых спортивных команд. Никто не мог составить ему конкуренцию ни в Марокко, ни на Шелковом пути. Только человеческий фактор, моя ошибка, не позволила нам победить с явным преимуществом. Поэтому к автомобилю у нас нет никаких претензий, а к «Дакару» он будет еще сильнее.
Но не грузовиками едиными. МАЗ хорошо знают и могут оценить миллионы в 40 странах мира от Европы до Юго-Восточной Азии – те, кто пользуется общественным транспортом. Линейку автобусов регулярно обновляют.
9 августа по случаю праздника прямо из испытательного цеха привезли новый МАЗ третьего поколения. Даже с первого взгляда он практически полностью отличается от своих предшественников, которые ездят по нашим улицам.
Александр Хох, директор центра перспективных разработок Минского автомобильного завода:
Здесь нет стали оцинкованной, как на этих автобусах. Здесь или алюминий, или пластик, которые не подвергаются коррозии. Изменены агрегаты: впереди установлена независимая подвеска, которая плавность хода увеличивает, и он спокойно может по неровностям идти без каких-либо ударов. Пассажиры будут чувствовать себя довольно комфортно.
Если вы заходили в салон, то могли увидеть, что система поручней изменена. То есть продольные поручни вынесены к проходу для того, чтобы пассажиры, которые стоят, не наклонялись над сидениями.
А еще обновленная система кондиционирования, мягкое освещение, панорамные окна и 16 мест для пассажиров с ограниченными возможностями, широкие сидения для мам с детьми. В общем, все для людей и с соблюдением строгих европейских стандартов, чтобы спокойно конкурировать на этом рынке. Но все же основные требования диктует время.
Алена Сырова, корреспондент:
Обновленные МАЗы на улицах белорусских городов появятся, скорее всего, уже в середине 2020 года. Что точно оценят жители больших городов – это возможность быть всегда онлайн. В салоне предусмотрен Wi-Fi, а так же возможность заряжаться через USB-порт.
Кстати, водителей тоже ожидают приятные изменения. На выбор три варианта рабочего места: привычная нам частично или полностью огороженная кабина или же на европейский манер открытая. Кроме того, лавировать в городском трафике помогут камеры видеонаблюдения. Но все же главные изменения в двигателе: теперь он соответствует классу Евро-6.
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К юбилею МАЗ подошел с красивым результатом: за 75 лет с конвейеров сошли 2 миллиона единиц автотехники (больше всего грузовиков и прицепов). Но это только начало. Следующая остановка, вернее, рубеж – производство своих электробусов.
МАЗ начал продажи грузовиков и микроавтобусов собственного производства
Новости Беларуси. Минский автомобильный завод вышел на заключительный этап развития совершенно нового для себя направления. Начались продажи грузовых фургонов и микроавтобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их сборочное производство организовано в Бресте. Спрос на такую технику сейчас растет быстрыми темпами. МАЗ предлагает качественные машины по ценам значительно ниже, чем на модели европейских производителей. Кроме того, покупатели полностью обеспечены сервисным обслуживанием.
Завод реализовал проект за счет собственных средств. Сейчас идет работа над повышением локализации производства. По возможности приоритет отдается качественным отечественным компонентам.
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