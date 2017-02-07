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Можно ли минчанам самим сажать деревья около многоэтажек?

07.02.2017 - 21:57

Новости Беларуси. Что нужно знать добровольцам-озеленителям, рассказали в «Большом городе».  

Может быть, самим посадить деревце рядом с домом?  

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:

Не совсем правильно – взять и посадить.

Прежде, чем посадить, нужно обратиться в местный исполнительно-распорядительный орган. В крайнем случае, в ЖЭС, который Вам порекомендует, всё-таки, и произведёт предварительное обследование места посадки, потому что посадка на месте прохождения различных коммуникаций запрещена.

А вот в этом-то и беда наша. Потому что вот захотела посадить деревце я – сделайте всё возможное, чтоб я пошла и посадила, когда у меня в следующий раз возникнет это желание. А пока я дойду до чиновника, который скажет мне, где и как посадить, желания у меня уже не будет.

Сергей Масляк:
Не совсем с Вами соглашусь, потому что, по предложению Мингорисполкома, на территории города был создан сайт 115.бел. На данном сайте, по предложению комитета, был внесён раздел, где, возможно, необходима посадка дерева, где, возможно, необходим снос дерева, так как оно находится в аварийном состоянии.

И оно пользуется большой популярностью.

Я думаю, что, если Вы зададите туда свой вопрос, то администрация оперативно отреагирует и предложит Вам конкретные места. Если это невозможно посадить в Вашем дворе, то, я думаю, что это будет место, которое непосредственно рядом находится с Вашим местом проживания.  

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