«Мы б хацелі, каб пра нас ведалі як мага болей»: Мининформации и «Белорусский союз художников» подписали соглашение

Новости Беларуси. Белорусское современное искусство получило новый импульс для развития. В Минске соглашение о сотрудничестве подписали Министерство информации и «Белорусский союз художников», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ открывает новые возможности для создания и реализации различных проектов. Например, выпуска художественных альбомов или книги о белорусских мастерах кисти и их творчестве.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

У нас ёсць цэлы комплекс мерапрыемстваў, дзе мы хацелі працаваць разам. Яны сёння звязаны і з тымі грамадскімі сацыяльнымі праектамі, якія вырашаюцца мас-медыя краіны і вогуле медыйнай супольнасцю. Яны звязаны і з той грамадскай, сацыяльнай і творчай работай, якая разглядаецца ў межах работы грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз мастакоў».

Рыгор Ситница, председатель общественного объединения «Белорусский союз художников»:

Мы, мастакі, мы вельмі шмат робім не толькі ў нашай краіне, але і ў замежжы. Але пра гэта малавата ведае наша паспалітая супольнасць. І мы хацелі б, каб пра нас ведалі як мага болей.

В рамках соглашения объявлен и национальный творческий конкурс на лучшее освещение в СМИ темы изобразительного искусства. Здесь будут приниматься материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2018 года. А результаты подведут в начале следующего.