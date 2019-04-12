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«Мы действительно IT-страну создадим». Президент ознакомился с разработками резидентов ПВТ

12.04.2019 - 16:55

Новости Беларуси. Разработки Парка высоких технологий создают дополнительные возможности для развития всей экономики страны. 12 апреля Президент Александр Лукашенко ознакомился с продукцией ведущих компаний ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бизнес-инкубаторе Парка развернулась выставка инновационных технологий для сельского хозяйства, медицины, образования, и микроэлектроники. Речь не только о реалиях белорусской IT-сферы, но и перспективах в области производства, образования и АПК. Новейшие технологии позволяют, например, не только эффективно вспахать поле, но и сэкономить огромные деньги за счет автоматизации всех процессов. Черта, отличающая почти каждую IT-разработку.

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий

Общая выручка резидентов ПВТ в 2018 году достигла более 3 млрд рублей, увеличившись почти на половину в сравнении с 2017 годом. Экспорт услуг и продуктов охватывает 127 стран мира. Среди лидеров – США и Евросоюз.

В стенах бизнес-инкубатора ПВТ прошло совещание по развитию IT-сферы Беларуси. В центре внимания были вопросы и темы, создающие дополнительные возможности для развития цифрового сектора и других областей народного хозяйства страны.

Шла речь о возможном создании Министерства цифровой экономики, а также увеличения подготовки кадров для IT-отрасли .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас поддерживал, поддерживать буду, потому что, по большому счету, вы мои дети. Вы родились с легкой подачи Президента. Можно сказать, даже не подачи. Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти, и я с вами шел. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите.

Захотели вы криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать… Подождите, атомную станцию введем, излишек электроэнергии… Я там место оставил, построим фермы и будем майнить эти биткоины, продавать будем. Тем более, говорят, если есть биткоин, не проблема его продать. Да? Мне рассказывали: «Приноси биткоин, сразу деньги получишь». Я думаю: интересно. Поэтому вместе будем идти этим путем. Может, мы действительно IT-страну создадим.

По данным за этот год, в компаниях-резидентах ПВТ работает почти 46 тысяч сотрудников. За последнее время прирост составил где-то на треть. Сектор и дальше способен создавать новые рабочие места и генерировать новые компании.

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