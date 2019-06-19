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«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

19.06.2019 - 13:44

Новости Беларуси. Эстафету «Пламя мира» 19 июня встречали МАЗ и Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»

От Минского автомобильного завода почетное право пронести «Пламя мира» выпало Сергею Вязовичу – мастеру спорта международного класса по автогонкам.

На автомобиле МАЗ в 2018 году он становился призером ралли «Дакар». Во время гонок белорусские автомобили часто проявляли себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете. Даже после серьезных падений в песках они продолжали движение, преодолевая огромные дюны.


Сергей Вязович, начальник СК «МАЗ-Спортавто»:
МАЗ – это лучший автомобиль в мире. Я сказал об этом еще в 2018 году. Ближайший наш старт состоится 7 июля, это будет гонка «Шелковый путь». Вы все сможете увидеть, на что способны наши автомобили. Мы собираемся навязать борьбу самой титулованной команде мира – «КАМАЗ-Мастер». С технической точки зрения мы не проигрываем ни одной команде мира.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Люди в материале: Сергей Вязович
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«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция
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«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели масштабную акцию в одной из аптек в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетители смогли измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться по поводу правильного питания и здорового образа жизни. Минск в планах медиков в будущем может стать городом, свободным от курения, и большой спортивный форум поможет приблизить эту цель.

«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх

Спортивные объекты станут зонами без табака. В фан-зонах определят специальные места. Также ограничения будут введены в кафе, ресторанах и гостиницах, где будут проживать участники и гости.

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
В этом году в рамках широкомасштабного мероприятия мы своими мероприятиями, акциями и проектами делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить, должны больше заниматься физической активностью, следить за своим питанием и думать о хорошем.

В рамках подготовки к Европейским играм вышла целая серия материалов на русском и английском для того, чтобы абсолютно все гости столицы смогли обучиться.

Сергей Островик:
Наша нация станет здоровой. Считаю, что такие акции полезны для нашего общества, для нашей страны в целом. Я только «за», чтобы это все распространялось и чтобы вообще курение запретили. Чтобы запретили курить на улицах, в общественных местах.

Профилактика курения – ключевой шаг в борьбе с неинфекционными заболеваниями По словам специалистов, около 80 % сердечно-сосудистых патологий, а также около трети всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, отказавшись от курения и алкоголя.



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