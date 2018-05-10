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«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая

10.05.2018 - 09:46

Новости Беларуси. От китайских технических ноу-хау к предметам искусства Поднебесной: два десятка шедевров живописи, графики и скульптуры из знаменитого Национального художественного музея Китая представлены белорусской публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединяет работы то, что выполнены они в традиционном стиле китайской живописи «сеи». В его основе – передача самой сути предметов в свободной форме. Полотна и скульптуры были отобраны таким образом, чтобы показать сложный диалог между традиционным и современным искусством Китая.

Чжан Шицзюнь, заместитель директора Национального художественного музея Китая:
Мы отобрали лучшие работы художников в стиле «сеи». Созданы они были в 60-70 годы прошлого века. На первый взгляд произведения могут показаться похожими, но в каждом проявляется индивидуализм художника, то, как он понимает «сеи».

К слову, данный проект – своего рода ответ на выставку шедевров из кладовых Национального художественного музея Беларуси, которая прошла в Пекине в 2017 году.

«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая

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