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«Мы запланировали большое количество образовательных программ». Посол Турции – на встрече с учениками Нарочской средней школы № 1

27.04.2018 - 12:46

Новости Беларуси. В Год малой родины школьники из глубинки впервые приняли участие в заседании клуба «Юный дипломат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в минском Доме дружбы.

На встречу с учениками Нарочской средней школы № 1 приехал Посол Турции в Беларуси. Говорили о вопросах образования, а также о культуре двух стран. Оживленная беседа проходила на английском благодаря тому, что ребята достаточно неплохо владеют иностранным языком.

Анна Селяфко:
Я очень люблю Турцию, мне бы очень хотелось съездить туда хоть разок. Мне хочется набраться побольше знаний о Турции.

Я здесь для того, чтобы немного узнать о турецкой культуре. Мне интересна политика Турции. Я бы очень хотела, чтобы Беларусь и Турция дружили.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
Для меня очень важно быть сегодня здесь. Ведь молодежь – это будущее, в которое мы вкладываем все свои силы.

Мы запланировали большое количество образовательных программ. Они будут направлены не только на студентов высших учебных заведений, но и на школьников.

Качество белорусского образования на высоком уровне. Поэтому мы хотим, чтобы больше турецких студентов смогли обучаться в Беларуси.

Как признаются участники клуба, общение с представителями дипломатических миссий разных стран позволяет расширить рамки мировоззрения, а также подстегнуть свой интерес к изучению истории и иностранных языков.

Кезбан Нилвана Дарама

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