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Мясникович: Форум регионов Беларуси и России в 2018 примут Могилев, Горки и Шклов

17.01.2018 - 17:42

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России меняет формат. В 2018 году его примут сразу три города – Могилев, Горки и Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил 17 января председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Программа пятой встречи представителей двух государств ожидается насыщенной. Будут организованы переговорные площадки для делегатов, которые представят  города и районы. Кроме того, запланирована работа Совета делового сотрудничества, во время которого у руководителей предприятий будет возможность обсудить взаимный экономический интерес.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Все, конечно, не измеришь рублями, долларами. Но мы стремимся к тому, чтобы и на пятом, юбилейном Форуме регионов наши хозяйствующие субъекты, наши регионы заключили коммерческие контракты, коммерческие соглашения для того, чтобы стимулировать взаимную торговлю и промышленную кооперацию. Я думаю, что миллионов на 400 договоров будет – это та цель, которую мы ставим. Будет больше – мы будем этому еще в большей степени рады.

Кроме того, во время юбилейного форума пройдет серия молодежных, спортивных и культурных мероприятий. Более детально программу обсудят на совместном с российской стороной заседании. Оно пройдет в ближайшее время.

Мясникович: Форум регионов Беларуси и России в 2018 примут Могилев, Горки и Шклов

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