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На 98 году жизни скончался легендарный советский и белорусский тренер Михаил Цейтин

15.04.2018 - 18:33

Новости Беларуси. На 98 году жизни умер один из самых известных тренеров советского и белорусского спорта Михаил Цейтин. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма.  

«Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, спортивная общественность страны выражают глубокое соболезнование родным и близким Михаила Ильича Цейтина в связи с постигшей их тяжёлой утратой», – написано на сайте министерства.  

Цейтин был знаменит не только своей тренерской карьерой. Он являлся мастером спорта по акробатике и судьей международной категории. Также мужчина воевал во время финской кампании и являлся ветераном Великой Отечественной войны.  

Михаил Ильич родился в 1920 году в Горках Могилевской области. В 6 лет мальчик вступил в труппу бродячих циркачей. Но цирковая карьера закончилась, когда Михаил получил травму, сорвавшись во время выступления с троса. Тогда он решил пойти в спорт.  

В 1937 году Цейтин участвовал в первенстве по гимнастике среди юношей и победил. В том же году он поступил в институт физкультуры. В 1947 году стал одним из первых выпускников учебного заведения. После выпуска из института физкультуры Михаил начал в нём преподавать.  

Во время войны Михаил был стрелком-радистом и начальником парашютно-десантной дивизии. На войне Цейтин получил тяжёлое ранение, из-за которого ему хотели ампутировать ногу, но спортсмену удалось этого избежать.  

В 1967 году мужчина предложил методику укрепления вестибулярного аппарата будущих космонавтов.  

Михаил Цейтин до последнего дня продолжал преподавать в БГУФК.  

Осенью прошлого года Михаил Ильич был гостем программы «Неделя спорта» на СТВ. Он подчеркнул, что «очень благодарен судьбе за то, что она связала со спортом».  

Мэтр на протяжении всей своей жизни убеждался в том, что это очень благородная профессия, очень нужная (здесь подробнее).  

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