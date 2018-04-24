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На чемпионате мира по хоккею юниорская сборная Беларуси вырвала победу у сверстников из Швейцарии

24.04.2018 - 17:38

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею добилась первой победы на чемпионате мира в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьей игре группового этапа парни Павла Перепехина взяли верх над сверстниками из Швейцарии со счетом 5:4.

По ходу матча белорусы уступали 0:2 и 3:4, а победную шайбу забросили за 12 секунд до конца основного времени. Героем встречи стал Владимир Алистров, на счету которого гол и 4 результативные передачи. Таким образом, наша сборная обеспечила себе участие в плей-офф турнира и сохранила прописку в элите юниорского хоккея.

24 апреля белорусы в заключительной игре группового этапа сыграют с американцами.

На чемпионате мира по хоккею юниорская сборная Беларуси вырвала победу у сверстников из Швейцарии

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