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На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке

03.10.2017 - 23:23

Новости Беларуси. Выставку «Книга сквозь времена» открыли в Президентской библиотеке. Самое древнее издание датировано XVII столетием, сообщили в программе, «Столичные подробности» на СТВ.

Особый интерес вызывает Евангелие 1879 года.

На его форзаце – блокадный дневник: житель осажденного Ленинграда оставлял там свои записи. А еще на выставке широко представлен журнал «Нева» времен Российской империи. Там, кстати, есть заметка об отречении Николая II от престола.

Иван Есипов, советник главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга:
Мы ниточкой, через книги, пытаемся связать разные времена, разные эпохи. Здесь есть материалы, которые относятся к Беларуси. Показать вот это вот общее настроение государства в то время, когда это была Российская империя, когда это была Первая мировая война.

Мы сделали небольшую выставку, посвященную блокаде Ленинграда.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:
В ближайшее время планируется аналогичная выставка, посвященная 950-летию Минска – у нас юбилейный год. Выставка будет открыта в Санкт-Петербурге на следующей неделе и будет состоять из фотоматериалов о Минске.

Экспозиция продлится до 19 октября.

Всего на ней представлено более 60 уникальных книг, в том числе из частных коллекций.

На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
Фото. На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
Фото. На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
Фото. На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке

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