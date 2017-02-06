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На минской ТЭЦ-4 превышений ПДК не выявляют уже несколько лет

06.02.2017 - 22:00

Новости Беларуси. Опасен ли дым из труб ТЭЦ, рассказали в «Большом городе»

Я живу в Сухарево и ежедневно вид из моего окна примерно такой: три огромные трубы, из которых три огромных столба дыма. Это что? Мне уезжать оттуда?

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:
Не стоит уезжать.

Кроме того, не всегда то, что мы видим визуально, как-то влияет на здоровье человека.

Что касается непосредственно ТЭЦ-4, о которой Вы говорите – она является очень крупной организацией, которая относится к высокой группе риска. И такие организации, как ТЭЦ-4, МТЗ, можно долго их перечислять – они проверяются ежегодно.

Вы хотите сказать, что они обеспечивают огромное количество минчан электроэнергией, теплом. Да, но не за счёт моего здоровья, скажут Вам минчане, жители Сухарево.

Сергей Масляк:

Эти выбросы не влияют на самочувствие и здоровье населения.

То есть, вы контролируете?

Сергей Масляк:
Мы это контролируем. Кроме того, хочу отметить, что ТЭЦ-4 обслуживает где-то 49% населения города и доставляет им, как Вы говорили, тепло и электроэнергию. И, по нашим регулярным наблюдениям, превышения предельно допустимых концентраций при наших проверках, при даже неожиданных мониторингах на данном предприятии в течение последних лет не выявлены.

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